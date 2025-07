UBND TP HCM đã có báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 và công tác chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026.

Sau hợp nhất, "siêu đô thị giáo dục" TP HCM tăng gần 40.000 học sinh

Theo UBND TP, sau hợp nhất, năm học 2025 - 2026, toàn TP HCM dự kiến có 2.528.789 học sinh từ mầm non đến phổ thông (tăng 39.632 học sinh so với năm học trước). Trong đó: Mầm non có 478.458 học sinh (tăng 4.737 học sinh so với năm học trước); tiểu học có 939.002 học sinh (giảm 9.485 học sinh so với năm học trước); THCS có 759.278 học sinh (tăng 42.978 học sinh so với năm học trước); THPT có 352.051 học sinh (tăng 1.402 học sinh so với năm học trước).

Để chuẩn bị cho khai giảng năm học 2025-2026, toàn TP dự kiến sẽ đưa vào sử dụng 1.287 phòng học mới từ nguồn vốn ngân sách. Cụ thể: Cấp mầm non: 151 phòng học; cấp tiểu học: 585 phòng học; cấp THCS: 412 phòng học; cấp THPT: 112 phòng học.

"Nhìn chung, năm học 2025 - 2026, trên địa bàn TP vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống có đủ chỗ học, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức hoạt động tại các cơ sở giáo dục đảm bảo theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông"- báo cáo nêu rõ.

TP HCM dự kiến có gần 2,6 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông, tăng gần 40.000 học sinh so với năm học trước sau hợp nhất.

Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 của phường, xã, đặc khu từ năm học 2025-2026

Theo UBND TP HCM, từ năm học 2025-2026, công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 của các phường, xã, đặc khu thống nhất sử dụng hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, với nguồn dữ liệu tuyển sinh được lấy từ cơ sở dữ liệu của ngành GD-ĐT tại https://csdl.hcm.edu.vn.

Thông tin "nơi ở hiện tại" trong cơ sở dữ liệu ngành GD-ĐT đã được xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia (thuộc Đề án 06) sẽ là tiêu chí chính để xét tuyển vào các lớp đầu cấp.

Các phường, xã, đặc khu căn cứ vào hướng dẫn và tài liệu của Sở GD-ĐT để xây dựng kế hoạch tuyển sinh riêng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tổng số học sinh dự kiến tuyển sinh lớp 1 là 113.417 em và lớp 6 là 124.108 em. Tính đến ngày 13-5- 2025, tỉ lệ xác thực đạt 95%. Đối với 5% còn lại do các lý do đặc biệt không thể cấp mã, Sở GD-ĐT sẽ chịu trách nhiệm cấp mã tạm cho thí sinh. Sau kỳ tuyển sinh, ngành GD-ĐT sẽ phối hợp với ngành công an để giải quyết việc cấp mã định danh cho toàn bộ học sinh tham gia tuyển sinh năm học 2025 - 2026.

TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước hợp nhất) đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn với tổng chỉ tiêu vào trường THPT công lập là 95.796 học sinh

Sở GD-ĐT đã chủ động rà soát dữ liệu học sinh trong độ tuổi tuyển sinh từ tháng 2-2025 và hoàn thành việc xác nhận thông tin cá nhân của 237.525 học sinh (113.417 trẻ lớp lá và 124.108 học sinh lớp 5) thông qua hệ thống VNEID với các thông tin gồm mã định danh, họ tên, năm sinh, trường đang học và nơi ở hiện tại. Việc xác nhận thông tin sớm sẽ hỗ trợ các địa phương chủ động rà soát dữ liệu trước khi ban hành kế hoạch tuyển sinh, hạn chế tình trạng thay đổi nơi cư trú sau khi có kế hoạch, góp phần giảm đáng kể tỉ lệ khiếu nại và đảm bảo công bằng, minh bạch trong công tác tuyển sinh.

Về công tác tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT, TP HCM có 129.382 học sinh lớp 9 xét tốt nghiệp THCS, trong đó 109.720 em đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10. Có 1.079 học sinh thuộc diện tuyển thẳng, số còn lại có nguyện vọng theo học tại các loại hình khác.

TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước hợp nhất) đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn với tổng chỉ tiêu vào trường THPT công lập là 95.796 học sinh.

Giao Sở GD-ĐT TP tuyển dụng viên chức

Theo UBND TP, ngày 14-6-2025, UBND TP đã ban hành Chỉ thị số 07UBND TP về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, trong đó giao Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn, bảo đảm duy trì, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở GD-ĐT công lập tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp theo hướng dẫn của Trung ương. Xây dựng kế hoạch đảm bảo đủ trường lớp, phòng học, giáo viên phục vụ năm học mới với vị trí, chức năng là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đảm bảo mọi hoạt động vẫn diễn ra thông suốt, liên tục, hiệu quả.

TP HCM huy động hơn 13.200 giáo viên coi thi lớp 10 Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, năm học 2025-2026, thành phố có 88.966 học sinh (HS) lớp 9 xét tốt nghiệp THCS.

Sở GD-ĐT TP HCM đã chủ động trình xin ý kiến UBND TP chủ trương giao sở tổ chức tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, phường và đặc khu trên địa bàn TP để chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026.