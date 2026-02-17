HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Đón Tết ấm áp trong những căn nhà nghĩa tình

Thanh Thảo

(NLĐO) - Trong những căn nhà đại đoàn kết rộn ràng tiếng cười, Tết không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao của đất trời mà còn là hy vọng và tình người ấm áp

Tết Nguyên đán với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, năm nay niềm vui ấy càng trở nên trọn vẹn hơn khi họ được đón xuân trong những căn nhà đại đoàn kết - những mái ấm được xây dựng từ sự chung tay của cộng đồng, chính quyền và các nhà hảo tâm.

Trong căn nhà còn nồng mùi sơn, bà Đỗ Thị Sáu, 74 tuổi ở khu phố Phú Mỹ 4, phường Bình Dương, TPHCM không dấu được sự xúc động khi được địa phương hỗ trợ kinh phí để sửa chữa căn nhà đã xuống cấp từ nhiều năm nay. "Năm nay có nhà mới đón Tết, cùng nhiều phần quà từ địa phương, các nhà hảo tâm, tôi vui lắm, mơ ước bao nhiêu năm giờ đã trở thành hiện thực" - bà Sáu phấn khởi.

img

Bà Sau hạnh phúc trong căn nhà Đại đoàn kết vừa mới được sửa chữa để kịp đón Tết

Căn nhà 60 m2 của bà Sáu được xây từ năm 2005 đã xuống cấp, nhiều hạng mục không còn sử dụng được, cứ mưa là dột, đặc biệt là khu bếp. Trước đó, bà Sáu thường che chắn bằng những tấm tôn, nay được sửa chữa, xây mới lại toàn bộ nên bà không lo phải xách chậu đi hứng nước mỗi khi có mưa.

Với bà Sáu, căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là điểm tựa tinh thần. Những bộ bàn ghế giản dị được bà sắp xếp gọn gàng, bàn thờ người chồng được bà đặt trang trọng, báo hiệu một mùa xuân đủ đầy hơn đang đến.

Cụ bà 74 tuổi ở Bình Dương xúc động khi nhận hỗ trợ hộ nghèo sửa nhà xuống cấp - Ảnh 5.

img

img

Căn nhà Đại đoàn kết của bà Mực đã khang trang hơn rất nhiều so với trước khi chưa sửa chữa

Đang làm nồi thịt kho tàu để cúng Tết, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, 30 tuổi- con gái bà Nguyễn Thị Mực rạng rỡ khoe từ ngày có nhà mới, mẹ của chị có chỗ nằm thoáng mát, rộng rãi hơn. "Mẹ bị tai biến nằm 1 chỗ từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, gia đình không ai có điều kiện để sửa chữa căn nhà được xây từ mười mấy năm trước nên chỗ nằm lúc nào cũng ẩm thấp, ngột ngạt, giờ có nhà mới, tâm trạng mẹ cũng tốt hơn rất nhiều"- chị Thảo chia sẻ.

Căn nhà của bà Mực cũng rộng 60 m2, trước đây cũng được xây dựng từ chương trình "Nhà tình nghĩa" của địa phương. Nơi đây có 3 thế hệ cùng sinh sống. Các con của bà Mực đều rất vất vả, người đi bán vé số, người phụ hồ, người làm tạp vụ nên thu nhập bấp bênh.

Bà Danh Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Mặt trận khu phố Phú Mỹ 1, cho biết thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Mực, mỗi dịp khu phố phát quà đều ưu tiên cho gia đình bà, đồng thời còn kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ cho gia đình. "Căn nhà Đại đoàn kết của bà Mực mới được sửa chữa cũng xuất phát từ đề xuất của khu phố"- bà Oanh cho hay.

img

Lãnh đạo phường Bình Dương và khu phố chúc mừng bà Sáu nhận nhà mới

Được đón Tết trong căn nhà mới, cả bà Sáu hay gia đình bà Mực không giấu được xúc động. Họ xem đó là động lực để cố gắng lao động, vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bình Dương, cho biết kinh phí sửa chữa mỗi căn nhà Đại đoàn kết là 80 triệu đồng, được trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của phường và TPHCM.

Việc sửa chữa nhà Đại đoàn kết là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác chăm lo cho người nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường Bình Dương. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong việc vận động, kết nối nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững.


