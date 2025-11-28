HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

MTTQ Việt Nam TPHCM tặng nhà đại đoàn kết và trao nhiều phần quà cho công nhân, học sinh khó khăn

Thanh Thảo

(NLĐO) Sáng 28-11, Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM đã có nhiều hoạt động quan trọng trước khi bước vào các phiên chính thức của đại hội

MTTQ Việt Nam TP HCM tặng nhà Đại đoàn kết và quà cho công nhân , học sinh khó khăn - Ảnh 1.

Đại biểu dành 1 phút mặc niệm

MTTQ Việt Nam TP HCM tặng nhà Đại đoàn kết và quà cho công nhân , học sinh khó khăn - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM và bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM thắp hương tại các khu mộ

MTTQ Việt Nam TP HCM tặng nhà Đại đoàn kết và quà cho công nhân , học sinh khó khăn - Ảnh 3.

MTTQ Việt Nam TP HCM tặng nhà Đại đoàn kết và quà cho công nhân , học sinh khó khăn - Ảnh 4.

Đại biểu tham dự Đại hội thắp hương ở các phần mộ liệt sĩ

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được chia thành 3 nhóm, tại khu vực Bình Dương do ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Thành phố làm trưởng đoàn, các đại biểu đã tổ chức lễ viếng, dâng hoa và dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương. Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến thắp hương từng ngôi mộ.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm lớp học tình thương tại phường Thuận Giao và trao 30 phần quà trị giá 60 triệu đồng cho các em.

MTTQ Việt Nam TP HCM tặng nhà Đại đoàn kết và quà cho công nhân , học sinh khó khăn - Ảnh 5.

Đoàn tặng quà cho các em tại lớp học tình thương ở phường Thuận Giao

MTTQ Việt Nam TP HCM tặng nhà Đại đoàn kết và quà cho công nhân , học sinh khó khăn - Ảnh 6.

Hỏi thăm giáo viên là tình nguyện viên tham gia giảng dạy tại lớp học tình thương

MTTQ Việt Nam TP HCM tặng nhà Đại đoàn kết và quà cho công nhân , học sinh khó khăn - Ảnh 7.

Đoàn đến tham quan các sản phẩm gốm sứ Minh Long tại Trung tâm thương mại Minh Sáng

Tại phường Bình Dương, đoàn đã trao tặng kinh phí sửa chữa 1 căn nhà và xây mới 1 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình, trao tặng 5 xe đạp cho các em học sinh, trao tặng 50 phần quà hỗ trợ cho công nhân với tổng trị giá hơn 240 triệu đồng.

Ông Phạm Hồng Ân nhấn mạnh, với quan điểm xuyên suốt "Lấy nhân dân làm trung tâm - chủ thể - mục tiêu - động lực", Ủy ban TMTQ Việt Nam Thành phố luôn hướng mọi nguồn lực về xã, phường, đặc khu, nơi trực tiếp gắn bó với đời sống nhân dân, thấu hiểu từng hoàn cảnh, từng nhu cầu và mỗi xã, phường, đặc khu chính là hạt nhân nòng cốt trong hành trình chăm lo an sinh xã hội của Thành phố.

MTTQ Việt Nam TP HCM tặng nhà Đại đoàn kết và quà cho công nhân , học sinh khó khăn - Ảnh 8.

Trao tặng kinh phí sửa chữa 1 căn nhà và xây mới 1 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn

MTTQ Việt Nam TP HCM tặng nhà Đại đoàn kết và quà cho công nhân , học sinh khó khăn - Ảnh 9.

Trao tặng 50 phần quà hỗ trợ cho công nhân

MTTQ Việt Nam TP HCM tặng nhà Đại đoàn kết và quà cho công nhân , học sinh khó khăn - Ảnh 10.

Trao tặng 5 xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học

Đây là một việc làm ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của TP HCM.

Nằm trong các hoạt động an sinh xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ Vì người nghèo Thành phố đã trích Quỹ Vì người nghèo Thành phố với số tiền gần 34 tỉ đồng để chăm lo an sinh xã hội (hơn 927 triệu đồng) tại 7 phường và chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người dân tại 168 xã, phường sắp tới.

