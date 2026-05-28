Thời sự

Đơn vị quản lý BOT đường tránh TP Đồng Hới đề nghị công an điều tra vụ phá taluy đường

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Công ty TNHH BOT đường tránh TP Đồng Hới tố một doanh nghiệp thi công phá dỡ mái taluy quốc lộ 1, đề nghị công an vào cuộc điều tra, xử lý.

BOT đường tránh TP Đồng Hới đề nghị công an điều tra vụ phá taluy đường - Ảnh 1.

Công ty BOT đường tránh TP Đồng Hới cho rằng việc phá dỡ mái taluy quốc lộ 1 là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Công ty TNHH BOT đường tránh TP Đồng Hới vừa có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị và Công an phường Đồng Hới tố cáo một doanh nghiệp thi công dự án môi trường có hành vi phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn tránh Đồng Hới.

Theo nội dung văn bản, Công ty TNHH BOT đường tránh TP Đồng Hới thuộc Tập đoàn Trường Thịnh là đơn vị quản lý, vận hành và khai thác tuyến quốc lộ 1 đoạn tránh TP Đồng Hới theo hình thức BOT.

Doanh nghiệp này cho biết ngày 27-5, Công ty cổ phần xây dựng phát triển Trường Phúc, đơn vị thi công dự án do Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới làm chủ đầu tư, đã tiến hành phá dỡ mái taluy nền đường và cỏ mái taluy tại khu vực từ Km665+585 đến Km665+670 phía trái tuyến quốc lộ 1 đoạn tránh TP Đồng Hới.

Theo phía BOT đường tránh TP Đồng Hới, hành vi trên đã xâm phạm kết cấu công trình đường bộ, thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2024.

Đơn vị này đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm khôi phục hiện trạng, hoàn trả tài sản Nhà nước nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp nhận, xem xét xử lý.

Trước đó, như Báo Người Lao Động liên tục phản ánh, một cá nhân ở Quảng Trị đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng, nêu dấu hiệu bất thường trong hồ sơ kê khai nhân sự dự thầu của liên danh trúng gói thầu gói XL01 trị giá 16,5 tỉ đồng thuộc dự án xây dựng hoàn thiện nút giao và hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh đường Điện Biên Phủ.

Gói thầu do Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới làm chủ đầu tư. Liên danh trúng thầu gồm Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Trường Phúc, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 36 và Công ty TNHH Khánh Huyền, với giá trúng thầu khoảng 14,7 tỉ đồng.


Không có chuyện "làm cầu vượt Điện Biên Phủ" qua đường tránh Đồng Hới

Không có chuyện "làm cầu vượt Điện Biên Phủ" qua đường tránh Đồng Hới

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị sẽ không xây cầu vượt trên đường Điện Biên Phủ qua tuyến tránh Đồng Hới, mà sẽ làm nút giao đồng mức với tổng vốn hơn 20 tỉ đồng.

Lời khai bất nhất của "người lạ" trong gói thầu 16,5 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sở Tài chính Quảng Trị cho rằng người xuất hiện trong hồ sơ gói thầu 16,5 tỉ đồng có nhiều lời khai mâu thuẫn, không thống nhất sau quá trình xác minh.

"Người lạ" có tên trong hồ sơ gói thầu 16,5 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Doanh nghiệp đề nghị làm rõ dấu hiệu bất thường về kê khai nhân sự trong hồ sơ một liên danh trúng gói thầu hơn 16,5 tỉ đồng tại Đồng Hới (Quảng Trị).

