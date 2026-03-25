Thời sự Xã hội

"Người lạ" có tên trong hồ sơ gói thầu 16,5 tỉ đồng ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Doanh nghiệp đề nghị làm rõ dấu hiệu bất thường về kê khai nhân sự trong hồ sơ một liên danh trúng gói thầu hơn 16,5 tỉ đồng tại Đồng Hới (Quảng Trị).

Nghi vấn nhân sự "không liên quan" trong liên danh trúng gói thầu 16,5 tỉ đồng ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Nút giao đường Điện Biên Phủ với tuyến tránh Đồng Hới - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 25-3, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới (Quảng Trị), cho biết đơn vị đã nhận được đơn kiến nghị của Công ty TNHH Trung Du phản ánh dấu hiệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu của một nhà thầu liên danh, mà đơn vị này vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo hồ sơ, Ban Quản lý dự án đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án xây dựng hoàn thiện nút giao và hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh đường Điện Biên Phủ, đóng trên địa bàn phường Đồng Hới. Gói thầu có giá trị hơn 16,5 tỉ đồng.

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Đường Điện Biên Phủ gồm: Công ty CP Xây dựng phát triển Trường Phúc, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 36 và Công ty TNHH Khánh Huyền trúng với giá 14,7 tỉ đồng.

Trong đơn kiến nghị, Công ty TNHH Trung Du cho rằng hồ sơ dự thầu của liên danh nói trên có dấu hiệu kê khai nhân sự không đúng thực tế.

Cụ thể, hồ sơ dự thầu có kê khai ông Hồ Bá Kh. (SN 1984, trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) giữ vị trí cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công.

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp kiến nghị, ông Kh. thực tế không ký hợp đồng lao động với Công ty CP Xây dựng phát triển Trường Phúc - đơn vị thành viên trong liên danh trúng thầu.

Qua trao đổi, ông Hồ Bá Kh. khẳng định bản thân không ký hợp đồng lao động với Công ty CP Xây dựng phát triển Trường Phúc và không tham gia nhân sự trong liên danh nhà thầu tại gói thầu nói trên.

"Tôi không phải là nhân viên của Công ty Trường Phúc, không ký hợp đồng lao động với đơn vị này và cũng không có quan hệ công việc với giám đốc công ty" - ông Kh. nói.

Nghi vấn nhân sự không ký hợp đồng trong gói thầu 16 , 5 tỉ đồng ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Trụ sở Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới

Theo tìm hiểu, ông Kh. hiện là giám đốc một công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, với chuyên môn là kỹ sư thủy lợi, không phải kỹ sư chuyên ngành cầu đường.

Trao đổi về hướng xử lý vụ việc nêu trên, ông Lê Thanh Tịnh cho biết Ban Quản lý dự án đã tiếp nhận và xem xét nội dung kiến nghị theo quy định. Hiện gói thầu đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và các bên đã thương thảo, ký kết hợp đồng.

Theo ông Tịnh, đây là gói thầu do nhà thầu liên danh thực hiện nên nếu thành viên nào trong liên danh có hành vi gian dối trong hồ sơ dự thầu thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

"Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận Công ty Trường Phúc có hành vi gian dối trong hồ sơ dự thầu thì phần công việc mà Ban Quản lý dự án ký hợp đồng với đơn vị này sẽ bị vô hiệu, còn phần công việc của các thành viên còn lại trong liên danh vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định" - ông Tịnh nói.

Ông Tịnh cho biết Ban Quản lý dự án vẫn triển khai các công việc theo hợp đồng đã ký. Khi có đầy đủ cơ sở xác định có hành vi gian dối trong hồ sơ dự thầu thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật, bởi nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ dự thầu.

Theo Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã làm việc với đơn vị để xác minh thông tin liên quan đến hồ sơ dự thầu của gói thầu này.

Quy định về gian lận trong đấu thầu

Luật Đấu thầu nghiêm cấm hành vi gian lận, cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu. Nhà thầu vi phạm có thể bị loại khỏi quá trình lựa chọn nhà thầu; hủy kết quả trúng thầu hoặc hợp đồng nếu phát hiện vi phạm; cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời hạn nhất định theo quy định.


