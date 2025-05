Đơn vị quản lý "Ngai vua triều Nguyễn" lý giải việc roi điện bị thu hồi

Ngày 30-5, tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TP Huế, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, đã trả lời báo chí liên quan việc "Ngai vua triều Nguyễn" bị một người phá hoại.

Ông Trung cho biết sau khi sự việc xảy ra, trung tâm đã thành lập tổ công tác rà soát lại những hạn chế, quy trình an ninh, an toàn. Các phương án này đã thực hiện trong hàng chục năm qua, lực lượng bảo vệ di tích luôn tích cực phối hợp lực lượng công an.

Ông Hoàng Việt Trung trả lời báo chí về việc bảo vệ di sản sau khi "Ngai vua triều Nguyễn" bị xâm hại.

Hiện trung tâm này quản lý hơn 40 điểm di tích, bố trí lực lượng bảo vệ ở những điểm trọng yếu tại hơn 20 di tích. Cả địa bàn, phạm vi, số lượng hiện vật tương đối lớn.

Tuy nhiên, việc đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tại các điểm di tích còn nhiều thiếu sót, đặc biệt là với các bảo vật quốc gia.

Du khách tham quan điện Thái Hòa sau việc "Ngai vua triều Nguyễn" bị xâm hại.

Theo ông Trung, các bảo vật quốc gia tại Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế rất đa dạng, đến nay có phương án tổng thể để khi Luật Di sản có hiệu lực thì sẽ triển khai ngay. Trong đó, tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ dù vấn đề này đã triển khai nhưng phải từng bước; tập huấn bảo vệ sử dụng công cụ hỗ trợ, xử lý tình huống khẩn cấp; bố trí lực lượng phân luồng tham quan, thành lập trung tâm điều hành giám sát thông minh…

Riêng đối với việc bảo vệ bảo vật quốc gia, đặc biệt tại điện Thái Hòa, ông Trung cho biết đã báo cáo UBND TP Huế các phương án, khi được chốt phương án thì sẽ triển khai.

Về việc roi điện trang bị cho các bảo vệ mà Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã thu hồi do hết hạn, ông Trung giải thích việc mua sắm công công cụ hỗ trợ phải thực hiện theo quy định của công an, muốn trang bị thì lực lượng bảo vệ phải tham gia tập huấn.

Công an TP Huế đã có kế hoạch tập huấn vào khoảng tháng 6, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế sẽ cử 25-30 bảo vệ tham gia. Sau đó, nếu các cơ quan chức năng cho phép thì trung tâm sẽ mua công cụ hỗ trợ, trong đó có thể có dùi cui điện.