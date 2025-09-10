HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Đơn vị tư vấn thiết kế nói Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục "gần gũi với không gian phố cổ"

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trước dư luận cho rằng công trình Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũ, lạc hậu, ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng màu vàng nhạt gần gũi với phố cổ.

Những ngày qua, phương án thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút sự quan tâm của dư luận, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Viện trưởng, Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, là đơn vị nghiên cứu, tư vấn thiết kế phương án chỉnh trang, cải tạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - cho biết thời điểm đưa công trình vào sử dụng nhân dịp đại lễ A80, nhiều người dân trải nghiệm thực tế tại đây đã có phản hồi tích cực. Do đó, hình ảnh trên mạng và thực tế có thể khác nhau nên khó có thể phán xét nếu chưa trải nghiệm thực tế không gian này.

Đơn vị tư vấn thiết kế nói Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục "gần gũi với không gian phố cổ"- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Cường trả lời báo chí

Theo ông Cường, dư luận trên mạng có ý kiến cho rằng công trình cũ, lạc hậu nhưng không phải vậy. Bởi vì, màu sắc vàng nhạt này là màu sắc rất gần gũi với không gian phố cổ, hồ Gươm. Với 1 màn hình LED lớn là biểu hiện của sự hiện đại, tổng hòa cho không gian không quá cũ, không quá mới.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng đây không phải công trình kiến trúc thông thường mà là một tiện ích đô thị. Màn hình LED có tác dụng tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Thủ đô. Kiến trúc này không đi theo kiến trúc cổ điển, mà được giản lược, chủ yếu là mảng miếng và dùng màu sắc hài hòa với công trình tiếp giáp màn hình LED. 

Màn hình LED này đã được tính toán sao cho hài hòa với công trình lân cận, đặc biệt là công trình số 7 Đinh Tiên Hoàng tạo thành công trình tổng thể có sự hài hòa, ăn nhập với không gian xung quanh.

Đơn vị tư vấn thiết kế nói Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục "gần gũi với không gian phố cổ"- Ảnh 2.

Khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Bên cạnh đó, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của phân kỳ 1, sau giai đoạn này, đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của cộng đồng để thực hiện giai đoạn hai và phân kỳ 2. "Chúng tôi rất cầu thị và sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai"- ông Cường nói.

Về các bước chỉnh trang trong thời gian tới, ông Cường cho biết phía dưới màn hình LED là khu vực đang phải sử dụng các vật chắn để che các bốt điện. Khoảng 3-4 tháng tới khi các bốt điện này được di chuyển, đơn vị sẽ có những thiết kế, cải tạo làm sao phù hợp với không gian ở đây. Viện sẽ đưa những chi tiết, hình ảnh hiện đại, phù hợp với thời đại ngày nay.

Đơn vị tư vấn thiết kế nói Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục "gần gũi với không gian phố cổ"- Ảnh 3.

Những ngày qua, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thu hút sự quan tâm của dư luận

Ngoài ra, toàn bộ mặt nền của quảng trường sẽ được nghiên cứu, cải tạo sắp xếp lại các hệ thống tiện nghi đô thị. Hiện nay cơ quan chức năng đã đưa ra một số tiện nghi đô thị như ghế ngồi, bồn hoa theo dạng linh hoạt, sẽ được sắp xếp theo từng sự kiện tổ chức tại đây. Hiện, phần cây xanh chưa được bổ sung, sau đợt này, đơn vị tư vấn sẽ nghiên cứu bổ sung thêm cây xanh và phần ghế ngồi dạng mô đun có thể sắp xếp các hình thức khác nhau, thay đổi các vị trí tạo không gian sinh hoạt, vui chơi cho người dân.

Ngoài ra, phần mặt nền, Viện sẽ sắp xếp những kiến trúc đơn giản, hài hòa, không lạ lẫm, không đưa những kiến trúc châu Âu hay nước ngoài vào đây. Viện cũng muốn kiến trúc này phải là kiến trúc của Việt Nam, của Hà Nội và kiến trúc phố cổ. Sẽ có những thiết kế chi tiết hơn để nghiên cứu, triển khai trong giai đoạn sau.

Tin liên quan

Thí điểm cấm ô tô trên 16 chỗ vào khu vực phố cổ, hồ Gươm trong giờ cao điểm

Thí điểm cấm ô tô trên 16 chỗ vào khu vực phố cổ, hồ Gươm trong giờ cao điểm

(NLĐO)- UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận phương án ô tô trên 16 chỗ chỉ được hoạt động theo khung giờ ở phố cổ, hồ Gươm

Cận cảnh Nhà hát hồ Gươm 5.000 m2 tại vị trí đất "kim cương" của Hà Nội

(NLĐO) - Ngày 9-7, Bộ Công an và UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Chiêm ngưỡng bức tượng đồng vua Lê hơn trăm năm tuổi bên hồ Gươm

(NLĐO)- Ngoài tượng đài Lý Thái Tổ nổi tiếng, tại Hà Nội còn có tượng vua Lê Thái Tổ được đúc bằng đồng, cao khoảng 1,2 m được đặt ở góc phía tây hồ Gươm

Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục hồ gươm Hà Nội Quảng trường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo