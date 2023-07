Ngày 21-7, tại TP Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ phát động Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Đại diện lãnh đạo công an các cấp tỉnh Kiên Giang và lãnh đạo TP Phú Quốc tham dự buổi lễ phát động Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ

Thiếu tá Trương Văn Quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết ngày hội này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, phát biểu tại buổi lễ

Năm nay, các nội dung hoạt động được tổ chức hiệu quả, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ của từng đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong thực hiện phong trào, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, phát biểu tại buổi lễ

Cụ thể, tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống trộm cắp, vận động người dân tự giác khai báo lưu trú và lắp đặt mô hình "Camera an ninh" tại xã Cửa Cạn và xã Gành Dầu (TP Phú Quốc); xây dựng tuyến đường "Ánh sáng an ninh" tại xã Gành Dầu; tặng quà cho các cựu tù chính trị đang sinh sống trên địa bàn TP Phú Quốc; tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, người dân có thành tích xuất sắc trong tham gia phòng, chống tội phạm, lực lượng dân phòng và thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương tiến bộ và 100 lá cờ Tổ quốc cho các tàu đánh bắt thủy sản tại phường An Thới, TP Phú Quốc.

Tặng quà cho cựu tù chính trị tại Phú Quốc

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã tổ chức thành công buổi tọa đàm với chủ đề "Thanh niên hoàn lương tiến bộ".

Tặng thiết bị phục vụ công tác cho Công an xã Cửa Cạn

Bên cạnh đó là đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tuyên truyền IUU, pháp luật về bảo vệ môi trường, gắn với chương trình "Hãy làm sạch biển"; tuyên truyền về tác hại, phòng chống tội phạm ma túy, vi phạm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; tuyên truyền pháp luật giao thông đường thủy nội địa đến các chủ tàu, thuyền chở khách du lịch tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc.

Những hình ảnh hoạt động tại buổi lễ phát động Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, khẳng định trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia.

Thông qua phong trào, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường đề nghị công an toàn tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò hướng dẫn, triển khai, làm nòng cốt thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn.

"Từng cán bộ cảnh sát phải biết trọng dân, dựa vào sức mạnh to lớn của nhân dân để phong trào phát triển hiệu quả rộng khắp trong toàn tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự của địa phương, tạo môi trường ổn định vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội" - đại tá Nguyễn Nhật Trường nhấn mạnh.