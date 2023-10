Những khó khăn cần được tháo gỡ

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Long An, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển đô thị của tỉnh Long An thời gian qua có những hạn chế, khó khăn, vướng mắc như sau: Tỷ lệ đô thị hóa còn thấp so với bình quân cả nước; Bộ mặt các đô thị tuy có khởi sắc hơn nhưng chưa tạo được sự nổi bật và có bản sắc riêng.

Chất lượng các đô thị trên địa bàn tỉnh nhìn chung chưa tốt. Các tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ tăng dân số, dân số toàn đô thị, mật độ dân số; diện tích nhà ở, đất giao thông, đất cây xanh bình quân còn thấp.

Hệ thống các công trình hạ tầng xã hội cũng còn thiếu. Một số đô thị có tình trạng ngập nước khi mưa lớn hoặc triều cường. Phần lớn các đô thị chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải; chưa ứng dụng công nghệ số để phát triển đô thị thông minh.

Rất ít các đô thị có công trình tạo điểm nhấn của đô thị. Hệ thống giao thông đô thị phát triển chậm; việc kết nối giao thông giữa các đô thị trong tỉnh và kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận chưa tốt làm cho tốt độ phát triển của các đô thị trong tỉnh còn chậm

Tốc độ triển khai đầu tư xây dựng các dự án khu dân cư đô thị, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các đô thị phần lớn còn chậm; số lượng người dân vào ở trong các khu dân cư xây dựng mới chưa nhiều...

Nguyên nhân là do công tác lập quy hoạch và phát triển đô thị tuy đã được quan tâm triển khai đạt nhiều kết quả nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị nhìn chung chưa tốt. Các đô thị chậm được rà soát, điều chỉnh quy hoạch.

Phần lớn các đô thị chưa phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết gây khó khăn trong công tác lập dự án để mời gọi đầu tư, quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Công tác quản lý nhà nước về trật tư đô thị tại các địa phương còn nhiều bất cập, còn xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép làm ảnh hưởng đến định hướng phát triển chung của đô thị nhưng chưa được xử lý triệt để.

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước dành cho đầu tư phát triển đô thị còn hạn chế. Việc huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách vào đầu tư phát triển đô thị thời gian qua có thực hiện nhưng chưa nhiều.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục định giá đất thời gian qua còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Một số chủ đầu tư chưa tích cực triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án theo tiến độ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.