Đồng bằng sông Hồng còn 6 địa phương, Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò đầu tàu

Đây là hội nghị đầu tiên của Hội đồng sau khi các địa phương trong vùng hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Vùng Đồng bằng sông Hồng có vai trò rất quan trọng. Sau sáp nhập, vùng gồm 6 địa phương là TP Hà Nội, TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình (trước đó có 11 tỉnh, thành phố - PV). Các địa phương này đều là những đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng và đất nước.



Theo lãnh đạo Chính phủ, tốc độ tăng trưởng GRDP của toàn vùng 6 tháng đầu năm 2025 đạt 9,32%, dẫn đầu các vùng kinh tế - xã hội trong cả nước. Trong đó, có 4/6 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trở lên, TP Hải Phòng đứng thứ 2 cả nước với 11,2%, Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 11,03%, Bắc Ninh, Ninh Bình lần lượt đạt 10,47% và 10,82%.

Với kết quả này, Thủ tướng nhấn mạnh vùng Đồng bằng sông Hồng cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tiên phong trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia, dẫn dắt cả nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2025 là 8,3 - 8,5% và 2 con số trong những năm tiếp theo, Thủ tướng cho rằng cả nước cũng như vùng Đồng bằng sông Hồng còn rất nhiều việc phải làm trong bối cảnh đối mặt không ít khó khăn, thách thức.

Vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp tục có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Ảnh: Nhật Bắc

Để thực hiện các mục tiêu đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, dám nghĩ dám làm, chủ động, sáng tạo, "địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm" với tinh thần vô tư, trong sáng, tất cả vì lợi ích chung. Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của vùng và các địa phương.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý các địa phương trong vùng cần khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gồm nguồn lực con người, nguồn lực thiên nhiên, trong đó có đất đai, truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng.

Thủ tướng dẫn chứng như Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình; hay các di sản thế giới như vịnh Hạ Long, Hoàng Thành Thăng Long, quần thể danh thắng Tràng An, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc…

Với các mục tiêu đã được đề ra rất rõ ràng, song Thủ tướng nhấn mạnh phải bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề liên quan ô nhiễm không khí, nước thải, rác thải… với tinh thần "không hi sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần".

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ quyết tâm đưa Vùng Đồng bằng sông Hồng thành một trong những vùng động lực quan trọng nhất của cả nước, cùng với vùng Đông Nam Bộ tạo động lực, truyền cảm hứng cho các vùng khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững đất nước.