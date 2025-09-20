HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đồng bằng sông Hồng còn 6 địa phương, Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò đầu tàu

Minh Chiến

(NLĐO)- Ngày 20-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, chủ trì hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng.

Đây là hội nghị đầu tiên của Hội đồng sau khi các địa phương trong vùng hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7.

Đồng bằng sông Hồng còn 6 địa phương, Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò đầu tàu- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Vùng Đồng bằng sông Hồng có vai trò rất quan trọng. Sau sáp nhập, vùng gồm 6 địa phương là TP Hà Nội, TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình (trước đó có 11 tỉnh, thành phố - PV). Các địa phương này đều là những đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng và đất nước.

Theo lãnh đạo Chính phủ, tốc độ tăng trưởng GRDP của toàn vùng 6 tháng đầu năm 2025 đạt 9,32%, dẫn đầu các vùng kinh tế - xã hội trong cả nước. Trong đó, có 4/6 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trở lên, TP Hải Phòng đứng thứ 2 cả nước với 11,2%, Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 11,03%, Bắc Ninh, Ninh Bình lần lượt đạt 10,47% và 10,82%.

Với kết quả này, Thủ tướng nhấn mạnh vùng Đồng bằng sông Hồng cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tiên phong trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia, dẫn dắt cả nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2025 là 8,3 - 8,5% và 2 con số trong những năm tiếp theo, Thủ tướng cho rằng cả nước cũng như vùng Đồng bằng sông Hồng còn rất nhiều việc phải làm trong bối cảnh đối mặt không ít khó khăn, thách thức.

Đồng bằng sông Hồng còn 6 địa phương, Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò đầu tàu- Ảnh 2.

Vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp tục có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Ảnh: Nhật Bắc

Để thực hiện các mục tiêu đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, dám nghĩ dám làm, chủ động, sáng tạo, "địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm" với tinh thần vô tư, trong sáng, tất cả vì lợi ích chung. Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của vùng và các địa phương.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý các địa phương trong vùng cần khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gồm nguồn lực con người, nguồn lực thiên nhiên, trong đó có đất đai, truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng.

Thủ tướng dẫn chứng như Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình; hay các di sản thế giới như vịnh Hạ Long, Hoàng Thành Thăng Long, quần thể danh thắng Tràng An, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc…

Với các mục tiêu đã được đề ra rất rõ ràng, song Thủ tướng nhấn mạnh phải bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề liên quan ô nhiễm không khí, nước thải, rác thải… với tinh thần "không hi sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần".

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ quyết tâm đưa Vùng Đồng bằng sông Hồng thành một trong những vùng động lực quan trọng nhất của cả nước, cùng với vùng Đông Nam Bộ tạo động lực, truyền cảm hứng cho các vùng khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững đất nước.

Theo báo của Bộ Tài chính, những tháng đầu năm 2025, Vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực. Vùng có tổng thu ngân sách nhà nước cao nhất trong các vùng kinh tế trong 8 tháng qua, đạt trên 814,6 ngàn tỉ đồng (chiếm 46,8% tổng thu cả nước).

Kim ngạch xuất khẩu của vùng đạt 129,3 tỉ USD, chiếm khoảng 32,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Tỉ lệ giải ngân của Vùng đạt 53,6% kế hoạch giao, cao hơn bình quân chung của cả nước (khoảng 46,3%). Lĩnh vực dịch vụ có xu hướng phục hồi tốt, đặc biệt ngành du lịch lữ hành là điểm sáng nổi bật với tốc độ tăng trưởng cao như Hà Nội tăng 20,9%, Quảng Ninh tăng 17,2%.

Trong 8 tháng 2025, số doanh nghiệp thành lập mới là gần 42.800 doanh nghiệp, chiếm 33,3% cả nước, với số vốn đăng ký là 512,6 ngàn tỉ đồng, chiếm 40,8% tổng vốn cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phòng ngừa, ứng phó tổng thể, hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

"Có tiền không tiêu được", Thủ tướng yêu cầu xử lý cán bộ yếu kém trong đầu tư công

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực để giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025.

Thủ tướng: Khai thông điểm nghẽn, chấn hưng nền giáo dục nước nhà

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu

thủ tướng phạm minh chính Đồng bằng sông Hồng đơn vị hành chính chính quyền địa phương kinh tế - xã hội tốc độ tăng trưởng
