Động đất mạnh, Nhật Bản cảnh báo sóng thần

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Động đất mạnh, Nhật Bản cảnh báo sóng thần

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Trận động đất mạnh 6,7 độ vừa xảy ra ngoài khơi tỉnh Iwate, miền Bắc Nhật Bản vào chiều 9-11, khiến cả khu vực rung chuyển.

Mức độ nguy hiểm trận động đất buộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phát cảnh báo sóng thần.

Cụ thể, sóng thần với độ cao lên tới 1 mét có thể ập vào các vùng duyên hải phía Bắc Nhật Bản; cảnh báo vẫn được duy trì hơn một giờ sau lần dư chấn đầu tiên.

Động đất mạnh, Nhật Bản cảnh báo sóng thần cao tới 1 mét - Ảnh 1.

Cảnh báo sóng thần ở tỉnh Iwate vào tối 9-11, sau khi động đất xảy ra. Ảnh: JMA

JMA thông tin trận động đất xuất hiện lúc 17 giờ, ngày 9-11 (theo giờ địa phương) có độ sâu khoảng 10 km dưới đáy biển, ngoài khơi tỉnh Iwate. Sau đó, JMA tiếp tục ghi nhận nhiều dư chấn xung quanh khu vực động đất.

Đáng lo ngại hơn, gần khu vực xảy ra động đất có hai nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động.

Hiện nhà chức trách Nhật Bản chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong, cũng như bất thường liên quan đến hai nhà máy điện hạt nhân.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính trận động đất có cường độ ban đầu là 6,8 độ.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK vừa kêu gọi người dân không đến gần khu vực ven biển, đồng thời đưa ra cảnh báo về những đợt rung lắc có thể tiếp diễn. 

Đài NHK cho hay sóng thần cao từ 10 - 20 cm đã hình thành tại ba thành phố Ofunato, Miyako, Kamaishi cũng như cảng Ominato ở tỉnh Iwate.

Các đợt sóng thần có thể kéo dài trong nhiều giờ, với nguy cơ dâng cao dần theo thời gian.

Trước tình hình trên, hãng đường sắt JR East thông báo tàu cao tốc Shinkansen tạm thời dừng hoạt động ở khu vực Iwate, trong khi hãng Kyodo thông báo một số nơi đang mất điện ngắn hạn.

Tin liên quan

Bão Fung Wong tăng cấp thần tốc thành siêu bão, Philippines xả nước hàng loạt đập quan trọng

Bão Fung Wong tăng cấp thần tốc thành siêu bão, Philippines xả nước hàng loạt đập quan trọng

(NLĐO) – Bão Fung Wong đang tiếp tục tăng cấp thần tốc khi tiếp cận tỉnh Catanduanes của Philippines và sẽ trở thành siêu bão trong vài giờ tới.

Lốc xoáy “chưa từng có” san bằng 90% thị trấn Brazil

(NLĐO) – Trận lốc xoáy quét qua bang Paraná ở miền Nam Brazil gây ra một thảm họa được giới chức địa phương mô tả là “chưa từng có” trong lịch sử.

Cận cảnh Tổng thống Donald Trump cùng thủ tướng Nhật Bản lên tàu sân bay

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết thắt chặt hợp tác an ninh và tăng ngân sách quốc phòng.

Nhật Bản động đất sóng thần
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo