Nhật Bản tìm thấy hài cốt bé gái mất tích trong thảm họa sóng thần 2011

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nhật Bản tìm thấy hài cốt bé gái mất tích trong thảm họa sóng thần 2011

Tường Như

(NLĐO) - Cảnh sát tỉnh Miyagi – Nhật Bản cho biết vừa xác nhận được phần hài cốt của bé gái 6 tuổi Natsuse Yamane, mất tích trong động đất - sóng thần 2011.

Theo kết quả điều tra, một nhân viên của công ty xây dựng địa phương đã tìm thấy mảnh xương hàm trong quá trình làm sạch bãi biển và đường ven biển ở thị trấn Minamisanriku vào tháng 2-2023.

Tờ Asahi Shimbun đưa tin khi đó, các công nhân xây dựng đang sàng lọc vật liệu tích tụ trong quá trình dọn dẹp vùng ven biển, sau nhiều năm kể từ thảm họa.

img

Trận động đất - sóng thần năm 2011 khiến gần 16.000 người thiệt mạng và hàng ngàn người mất tích. Ảnh: Kyodo News

Các chuyên gia của Đại học Tohoku đã tiến hành phân tích ADN ti thể và protein trên răng, giúp xác định chính xác danh tính nạn nhân. Bé Natsuse Yamane sống tại thị trấn Yamada, tỉnh Iwate, cách nơi tìm thấy hài cốt khoảng 100 km về phía Bắc.

Khi thảm họa xảy ra, ngôi nhà của em bị cuốn trôi bởi sóng thần do trận động đất mạnh 9 độ kích hoạt ngoài khơi vùng Tohoku.

Gia đình em chia sẻ trong thông báo cùng ngày 9-10: "Chúng tôi đã từ bỏ hy vọng từ lâu, nên khi nhận được tin, chúng tôi rất xúc động và biết ơn. Cuối cùng, chúng tôi có thể đưa con về nhà."

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, tính đến đầu năm 2025, thảm họa năm 2011 đã khiến khoảng 15.900 người thiệt mạng và hơn 2.500 người vẫn mất tích.

Tìm thấy hài cốt bé gái mất tích sau 14 năm - Ảnh 2.

Mọi người dành một phút mặc niệm vào ngày 11-3-2025 gần tàn tích của trung tâm phòng chống thiên tai cũ ở Minamisanriku, tỉnh Miyagi. Ảnh: The Japan Times


Đây là trường hợp nhận dạng nạn nhân đầu tiên kể từ tháng 3-2021, minh chứng cho nỗ lực không ngừng của chính quyền và các nhà khoa học trong việc tìm kiếm và xác định danh tính những người mất tích sau 14 năm.

Theo hãng tin Kyodo, các phần hài cốt của 6 người khác – chưa xác định được danh tính - đang được nhà chức trách tỉnh Miyagi cất giữ.

Tin liên quan

Tiếp tục động đất mạnh, Philippines phát cảnh báo sóng thần khẩn cấp

Tiếp tục động đất mạnh, Philippines phát cảnh báo sóng thần khẩn cấp

(NLĐO) - Tối 10-10, trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ở tỉnh Davao Oriental (miền Nam Philippines), nhà chức trách đã phát cảnh báo sóng thần khẩn cấp.

Mỹ: Lở đất lớn ở Alaska gây "sóng thần vịnh hẹp" cao đến 30 m

(NLĐO) - Một vụ lở đất lớn gây sóng thần cuối tuần qua tại Đông Nam Alaska - Mỹ, được xem là một trong những vụ lở đất lớn nhất trong ít nhất 10 năm qua ở đây.

Sóng thần cao tới 4 m quét qua Nga và Nhật Bản, Mỹ kích hoạt cảnh báo khẩn cấp!

(NLĐO) - Hàng loạt đợt sóng thần cao từ 3-4 mét đã ập vào bờ biển Nga và Nhật Bản sau trận động đất mạnh, khiến cả khu vực rơi vào tình trạng báo động.

Nhật Bản động đất sóng thần
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo