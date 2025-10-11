Nhật Bản tìm thấy hài cốt bé gái mất tích trong thảm họa sóng thần 2011

Theo kết quả điều tra, một nhân viên của công ty xây dựng địa phương đã tìm thấy mảnh xương hàm trong quá trình làm sạch bãi biển và đường ven biển ở thị trấn Minamisanriku vào tháng 2-2023.

Tờ Asahi Shimbun đưa tin khi đó, các công nhân xây dựng đang sàng lọc vật liệu tích tụ trong quá trình dọn dẹp vùng ven biển, sau nhiều năm kể từ thảm họa.

Trận động đất - sóng thần năm 2011 khiến gần 16.000 người thiệt mạng và hàng ngàn người mất tích. Ảnh: Kyodo News

Các chuyên gia của Đại học Tohoku đã tiến hành phân tích ADN ti thể và protein trên răng, giúp xác định chính xác danh tính nạn nhân. Bé Natsuse Yamane sống tại thị trấn Yamada, tỉnh Iwate, cách nơi tìm thấy hài cốt khoảng 100 km về phía Bắc.

Khi thảm họa xảy ra, ngôi nhà của em bị cuốn trôi bởi sóng thần do trận động đất mạnh 9 độ kích hoạt ngoài khơi vùng Tohoku.

Gia đình em chia sẻ trong thông báo cùng ngày 9-10: "Chúng tôi đã từ bỏ hy vọng từ lâu, nên khi nhận được tin, chúng tôi rất xúc động và biết ơn. Cuối cùng, chúng tôi có thể đưa con về nhà."

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, tính đến đầu năm 2025, thảm họa năm 2011 đã khiến khoảng 15.900 người thiệt mạng và hơn 2.500 người vẫn mất tích.

Mọi người dành một phút mặc niệm vào ngày 11-3-2025 gần tàn tích của trung tâm phòng chống thiên tai cũ ở Minamisanriku, tỉnh Miyagi. Ảnh: The Japan Times



Đây là trường hợp nhận dạng nạn nhân đầu tiên kể từ tháng 3-2021, minh chứng cho nỗ lực không ngừng của chính quyền và các nhà khoa học trong việc tìm kiếm và xác định danh tính những người mất tích sau 14 năm.

Theo hãng tin Kyodo, các phần hài cốt của 6 người khác – chưa xác định được danh tính - đang được nhà chức trách tỉnh Miyagi cất giữ.