Quốc tế

Động đất mạnh ở Afghanistan, hơn 600 người có thể đã thiệt mạng

Anh Thư

(NLĐO) - Trận động đất mạnh xảy ra ở khu vực Jalalabad vào khoảng nửa đêm 1-9 theo giờ địa phương.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất ở Jalalabad - Afghanistan mạnh đến 6 độ (theo thang Moment của Mỹ) và sâu chỉ 8 km.

Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất Đức cho biết trận động đất này nằm ở độ sâu 10 km.

Động đất mạnh ở Afghanistan, hơn 600 người có thể đã thiệt mạng- Ảnh 1.

Tâm chấn của trận động đất được đánh dấu bằng hình ngôi sao - Ảnh: USGS

Sau cơn động đất đầu tiên xảy ra khoảng nửa đêm 1-9 theo giờ địa phương (2 giờ 17 phút sáng theo giờ Việt Nam, theo ghi nhận của USGS), khu vực này tiếp tục hứng chịu nhiều cơn chấn động mạnh khác, bao gồm 2 cơn mạnh tới 5,2 độ.

Thông báo của Taliban cho hay hơn 600 người được báo cáo là đã thiệt mạng do trận động đất, ngoài ra có hơn 1.500 người bị thương.

Theo dự báo bằng mô hình của USGS dựa trên các yếu tố kinh tế - xã hội ở địa phương, cảnh báo màu cam được đưa ra đối với thiệt hại về người, màu vàng đối với thiệt hại kinh tế.

Theo đó, khả năng cao nhất (39%) là số người thiệt mạng sẽ nằm trong khoảng 100-1.000 người. Theo sau là 32% khả năng số người thiệt mạng nằm trong khoảng 1.000-10.000 người.

Về thiệt hại kinh tế, 33% khả năng thiệt hại nằm ở mức 10.000-100.000 USD.

Động đất mạnh ở Afghanistan, hơn 600 người có thể đã thiệt mạng- Ảnh 2.

Dự báo của Mỹ về thiệt hại về người (bên trái) và tài sản do trận động đất hôm 1-9 ở Afghanistan - Ảnh: USGS

Theo tường thuật của phóng viên BBC từ thủ đô Kabul của Afghanistan, nơi cách tâm chấn - TP Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar - chỉ 130 km, người dân bị đánh thức bởi trận động đất lúc gần nửa đêm, cơn rung lắc kéo dài khá lâu.

BBC cũng đã nhận được báo cáo về sự tàn phá và mất mát về người ở tỉnh miền núi Kunar, miền Đông Afghanistan. Đây là tỉnh lân cận tỉnh Nangarhar và phía Afghanistan cho rằng Kunar mới là tâm chấn.

Các nguồn tin địa phương cho biết do lở đất sau trận động đất, đường bộ đến tâm chấn đã bị cắt đứt. Một số dư chấn cũng đã xảy ra suốt đêm và sáng sớm nay. Vì vậy, việc đánh giá quy mô tác động sẽ mất nhiều thời gian.

Nhiều nguồn tin ở tỉnh Kunar nói với BBC rằng "hàng trăm người đã chết" và rất nhiều người khác bị thương. 

Một người bị thương được vận chuyển khỏi trực thăng - Ảnh: CHÍNH QUYỀN TALIBAN

Một người bị thương được vận chuyển khỏi trực thăng - Ảnh: CHÍNH QUYỀN TALIBAN

Xe cứu thương mang biểu tượng của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ lên đường vào vùng thảm họa - Ảnh: CHÍNH QUYỀN TALIBAN

Xe cứu thương mang biểu tượng của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ lên đường vào vùng thảm họa - Ảnh: CHÍNH QUYỀN TALIBAN

Cũng vì đường bộ bị cắt đứt, việc cứu hộ hiện chỉ có thể thực hiện bằng đường hàng không. Một quan chức từ chính quyền Taliban cho hay họ đang dùng trực thăng để vận chuyển người bị thương từ một ngôi làng trong vùng thảm họa, nơi đã ghi nhận 21 người đã chết và 35 người bị thương.

Mạng di động không hoạt động ở một số khu vực ở Afghanistan; trong khi ở những nơi khác, đường sá bị chia cắt do lở đất và lũ lụt.

Một chiếc trực thăng tham gia công tác cứu hộ - Ảnh: CHÍNH QUYỀN TALIBAN

Một chiếc trực thăng tham gia công tác cứu hộ - Ảnh: CHÍNH QUYỀN TALIBAN

Lực lượng ứng phó chuẩn bị vào vùng thảm họa rạng sáng 1-9 - Ảnh: CHÍNH QUYỀN TALIBAN

Lực lượng ứng phó chuẩn bị vào vùng thảm họa rạng sáng 1-9 - Ảnh: CHÍNH QUYỀN TALIBAN

Tin liên quan

Động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã có thương vong

(NLĐO) - Ít nhất một người đã thiệt mạng sau khi trận động đất cường độ 6.1 tấn công Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10-8.

Động đất mạnh lại xảy ra gần Nga

(NLĐO) – Một trận động đất mạnh 7 độ xảy ra cách Severo-Kuril'sk thuộc quần đảo Kuril - Nga 121 km về phía Đông hôm 3-8.

Tình hình người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, sóng thần

(NLĐO)- Theo thông tin của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga, Nhật Bản và Mỹ, cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực chịu ảnh hưởng hiện nay an toàn.

