Động đất Venezuela: 920 người thiệt mạng, hơn 51.000 người vẫn mất tích

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Động đất Venezuela: 920 người thiệt mạng, hơn 51.000 người vẫn mất tích

(NLĐO) - Số nạn nhân thiệt mạng do động đất ở Venezuela đã tăng lên 920 người, hơn 51.000 người khác vẫn mất tích sau hơn 2 ngày tìm kiếm.

Theo AP, người dân Venezuela đang lao vào đống đổ nát sau trận động đất kép hôm 24-4 để tìm kiếm người thân trong bối cảnh lực lượng cứu hộ thiếu hụt. 

Số liệu cập nhật hôm 26-6 cho biết số người thiệt mạng được xác nhận đã tăng lên 920, gần 3.000 người khác bị thương - theo Guardian.

Đáng lo hơn, sau 2 ngày kể từ khi thảm họa xảy ra, vẫn còn hơn 51.000 người mất tích.

Động đất Venezuela: Hơn 51.000 người vẫn mất tích, thương vong tăng cao - Ảnh 1.

Một người đàn ông ở La Guaira đang tìm kiếm người thân mất tích trong đống đổ nát - Ảnh: AP

Tối 26-6, chính quyền Venezuela thông báo sẽ phong tỏa La Guaira, thủ phủ của bang cùng tên ở Venezuela và là tâm điểm của sự tàn phá, trong bối cảnh tình trạng hỗn loạn và tắc nghẽn giao thông bắt đầu ảnh hưởng đến các nỗ lực tìm kiếm.

Các quan chức chính phủ cho biết những người muốn vào khu vực này phải xin giấy phép chính thức, nhưng không cung cấp nhiều chi tiết về đối tượng được phép vào.

Trong khi đó, một nỗ lực viện trợ quốc tế quy mô lớn đã được đẩy mạnh, với hàng chục đội cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới đã đến Venezuela hoặc dự kiến sẽ sớm đến đó.

“Mỗi người được cứu sống là một phép màu. Chúng tôi sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì về mức độ nghiêm trọng của thảm kịch này" - Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez nói.

Lực lượng chính phủ đã phân phát thực phẩm và nước uống cho những người sống sót ở La Guaira. Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez tuyên bố chính phủ của bà đang triển khai toàn bộ lực lượng ứng phó trong những giờ phút sống còn.

Bà Rodríguez hoan nghênh sự xuất hiện của lực lượng cứu hộ và viện trợ nhân đạo từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời thông tin rằng La Guaira đã bị quân sự hóa và sẽ có thêm viện trợ . Tuy nhiên, AP cho biết lượng hàng viện trợ hiện chỉ chiếm một phần nhỏ so với nhu cầu.

Động đất Venezuela: Hơn 51.000 người vẫn mất tích, thương vong tăng cao - Ảnh 2.

Nhiều người dân cho biết lượng hàng viện trợ vẫn thiếu hụt so với nhu cầu - Ảnh: AP

Các quan chức Venezuela cũng dự báo số người thiệt mạng sẽ còn tăng cao. Con số hơn 51.000 người được báo cáo mất tích có thể bao gồm những người đã an toàn nhưng bị mất liên lạc, cũng như các báo cáo trùng lặp.

Ngoài những trường hợp thương vong và mất tích, đời sống của những người dân còn lại cũng là nỗi lo lớn.

Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết có tới 6,76 triệu người ở Venezuela có thể bị ảnh hưởng bởi các trận động đất. Trong đó, riêng thủ đô Caracas có khoảng 2 triệu người.

Tin liên quan

Venezuela đổ nát sau hai trận động đất kinh hoàng, thương vong liên tục tăng

Venezuela đổ nát sau hai trận động đất kinh hoàng, thương vong liên tục tăng

(NLĐO) - Số người thiệt mạng sau hai trận động đất liên tiếp ở Venezuela chiều tối 24-6 đã lên đến 235 người, ngoài ra có hơn 4.300 người bị thương.

Khẩn cấp ứng phó thảm họa động đất

Nhà chức trách Venezuela cho biết vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại đầy đủ do động đất, đồng thời cảnh báo số thương vong dự kiến còn tăng

Thảm kịch động đất kép tại Venezuela: Số người thương vong tăng nhanh

(NLĐO) - Giữa bối cảnh động đất kép tối 24-6 làm ít nhất 164 người chết ở Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ "những người bạn mới".

tìm kiếm cứu nạn động đất động đất kép Venezuela La Guaira
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo