Đóng điện đường dây vốn hơn 7.410 tỉ đồng, truyền tải khoảng 3.000 MW điện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đóng điện đường dây vốn hơn 7.410 tỉ đồng, truyền tải khoảng 3.000 MW điện

Lê Thúy

(NLĐO) - Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên đóng điện thành công, có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW điện.

Vào lúc 23 giờ 12 phút ngày 30-9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 1 phối hợp các đơn vị liên quan trên công trường đã đóng điện thành công dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Đóng điện đường dây vốn hơn 7.410 tỉ đồng, truyền tải khoảng 3.000 MW điện- Ảnh 1.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương chỉ đạo công tác đóng điện đường dây

Theo EVN, dự án hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch ban đầu theo Quyết định chủ trương đầu tư dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đây là niềm vinh dự, tự hào của toàn bộ lực lượng kỹ sư, cán bộ nhân viên và người lao động trên công trường đã có nhiều cố gắng, nỗ lực liên tục; vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả, đặc biệt là trên địa hình đồi núi phức tạp, diễn biến thời tiết không thuận lợi trong phần lớn thời gian thi công.

Trước đó, trong các ngày 29-9 và 30-9, trạm biến áp 500 kV Lào Cai giai đoạn 2 và các ngăn lộ 500 kV tại trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên cũng đã được đóng điện thành công.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia, với quy mô công trình là đường dây 500 kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5 km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện.

Dự án đi qua địa phận 2 tỉnh gồm: Lào Cai và Phú Thọ (trước đây là 4 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc), với điểm đầu là trạm 500 kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500 kV Vĩnh Yên. 

Tổng mức đầu tư của Dự án hơn 7.410 tỉ đồng được thu xếp từ nguồn vốn vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 80% và vốn đối ứng của EVN là 20% tổng mức đầu tư.

Đóng điện đường dây vốn hơn 7.410 tỉ đồng, truyền tải khoảng 3.000 MW điện- Ảnh 3.

Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW

Bên cạnh đó, dự án Trạm biến áp 500 kV Lào Cai giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỉ đồng cũng đã hoàn thành với các hạng mục xây dựng và đóng điện sân phân phối 500 kV, máy biến áp 500 kV nhằm đồng bộ với dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện.

Đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện; nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Sau khi đóng điện thành công công trình đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và công trình Trạm biến áp 500kV Lào Cai cùng các đường dây 220kV đấu nối, EVN, Ban Quản lý dự án Điện 1 sẽ phối hợp các đơn vị liên quan trên công trường tiếp tục hoàn thiện công trình và thủ tục hành chính liên quan, tiến tới đưa công trình vào vận hành trong đầu tháng 10-2025, chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 đến 10-10-2025) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin liên quan

Thủ tướng kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV hơn 7.400 tỉ đồng, yêu cầu đến 19-8 phải hoàn thành

Thủ tướng kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV hơn 7.400 tỉ đồng, yêu cầu đến 19-8 phải hoàn thành

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dứt khoát đến 19-8-2025 phải hoàn thành dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Thủ tướng chỉ đạo tuyến đường dây 500 kV, vốn hơn 7 ngàn tỉ đồng hoàn thành trong 6 tháng

(NLĐO) - Ngày 16-3, tại Vĩnh Phúc, Thủ tướng dự Lễ khởi công và phát động phong trào thi đua xây dựng Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Đường dây 500 KV mạch 3 chấm dứt thiếu điện cục bộ

Dự án có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam truyền tải điện đường dây 500kv đường dây 500 KV Vĩnh Yên - Lào Cai nhập khẩu điện từ Trung Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo