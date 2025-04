Đồng lõa với cái ác, lẽ nào?

Phóng viên Báo Người Lao Động liên tục trong nhiều đêm đã mục kích tình trạng hút cát trái phép trên sông Thạch Hãn, tuyến chảy qua TP Đông Hà và các huyện Gio Linh, Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị.

Hàng chục tàu cát ồ ạt "ra quân" tầm 1 - 2 giờ sáng, không hề lén lút mà chong đèn sáng choang, máy nổ rần trời. Hai bờ sừng sững mọc lên những bãi cát hút từ lòng sông. Quanh đấy là nhà dân, những cơ quan hành chính…, nào phải chốn không người!

Những hộ dân mưu sinh trên sông bao đời nay mất sinh kế. Đôi bờ Thạch Hãn sạt lở vì thay đổi dòng chảy, thiên tai cũng từ đó mà ra. "Đêm nào họ cũng hút cát rầm rập như hội. Chúng tôi ai cũng thâm mắt vì mất ngủ" - bà H. (54 tuổi; ngụ khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương, TP Đông Hà) than thở với phóng viên.

Chưa một mỏ cát nào ở đó được cấp phép cả. Vậy các lực lượng chức năng đang ở đâu và làm gì? Tiếng kêu than của người dân, của cử tri, chẳng thấu tai đã đành, vậy tiếng động cơ, tiếng cát chảy ầm ầm ngoài sông hằng đêm kia, lẽ nào họ cũng chẳng nghe thấy? "Cát tặc" thì dù làm điều sai trái nhưng luôn sẵn sàng hung bạo chống trả bất cứ ai ngăn cản, tố giác. Chúng được bảo kê hay sao?

Chúng tôi đưa những thông tin, hình ảnh và video ghi thực cảnh "cát tặc" trên dòng Thạch Hãn lên báo, để công luận được biết, đồng thời chờ câu trả lời từ các ban, ngành chức năng tỉnh Quảng Trị.

Thực tế luôn có chuyện tréo ngoe: Cơ quan chuyên trách không nắm chắc sự vụ trong lĩnh vực và trên địa bàn của mình, khi người dân và báo chí phản ánh thì mới biết và vào cuộc tìm hiểu, thậm chí để lực lượng khác làm thay. Hai vụ án gây chấn động mới đây gồm sữa bột giả ở Hà Nội và thuốc tây giả ở Thanh Hóa, người dân được biết là qua thông tin khởi tố, điều tra từ ngành công an. Trước đó chẳng thấy quản lý thị trường, thanh tra an toàn thực phẩm, kiểm định dược phẩm… đâu cả! Thậm chí, khi bị truy trách nhiệm, không ai nhận về mình mà viện dẫn quy định pháp lý để đẩy qua cơ quan khác hoặc đẩy về các địa phương.

Mới nhất, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an tỉnh Nghệ An đánh úp 4 cơ sở sản xuất giá đỗ ở TP Vinh, khởi tố và tạm giam 4 đối tượng, do từ năm ngoái tới nay, bọn chúng đã sản xuất và đưa ra thị trường 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại (chủ yếu là "nước kẹo"), các loại hóa chất này làm cho giá đỗ lớn nhanh, thu lợi nhiều, trong khi rất nguy hại tới sức khỏe người dùng, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến xơ phổi, tử vong. Tháng 12-2024, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng triệt phá một vụ tương tự. Nhóm này đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ ngâm "nước kẹo", mỗi ngày tiêu thụ 8 - 10 tấn, có siêu thị ký hợp đồng mua mỗi ngày 350 - 400 kg giá đỗ loại này.

Những hành vi vi phạm pháp luật nêu trên đều có chung động cơ kiếm tiền bất chính, làm giàu nhanh, bất chấp quyền lợi cộng đồng, sức khỏe và tính mạng đồng bào. Đó là hành vi tội ác. Được giao quyền hành thực thi công vụ nhưng để tội ác ươm mầm, làm ngơ hoặc tiếp tay cho nó, cũng được xem là đồng lõa.