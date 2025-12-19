Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình

chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đồng loạt tổ chức tại 79 điểm cầu trên cả nước.

Với 234 công trình, dự án, Bộ Xây dựng đề xuất tổ chức 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến - tượng trưng cho 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2025).

Cụ thể, điểm cầu trung tâm là tại xã Thượng Phúc, TP Hà Nội với Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu Đô thị thể thao Olympic. Ngoài ra, còn có 11 điểm cầu chính đặt tại 11 địa phương gồm: Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, TP HCM, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai và Hà Nội.

Điểm cầu chính ở Hà Nội là Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (phường Phú Thượng). Tại điểm cầu chính TP HCM sẽ diễn ra Lễ khởi công Dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh Niên (phường Sài Gòn), do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM làm chủ đầu tư. Tỉnh Đồng Nai tổ chức khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1 (xã Long Thành), do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tại tỉnh Đồng Nai hôm nay, 19-12, sẽ diễn ra lễ khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1. Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Tại tỉnh Lào Cai, Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (phường Lào Cai) sẽ được khởi công. Tỉnh Bắc Ninh khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - Giai đoạn 2 (xã Phù Lãng).

Tỉnh Quảng Ninh khởi công Khu Dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu Kinh tế Vân Đồn (đặc khu Vân Đồn), do Sun Group làm chủ đầu tư. Tại TP Huế, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế (phường Thuận Hóa), do Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế làm chủ đầu tư, sẽ được khánh thành.

Tỉnh Quảng Ngãi khởi công Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (xã Vạn Tường). Dự án này do Công ty CP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tư. Tỉnh Lâm Đồng khánh thành Dự án đầu tư xây dựng Sân bay Phan Thiết (phường Mũi Né), do Quân chủng Phòng không - Không quân làm chủ đầu tư.

Tỉnh An Giang khởi công Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 (đặc khu Phú Quốc). TP Cần Thơ khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau.

Theo báo cáo, đến ngày 14-12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 234 công trình, dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của địa phương. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình là trên 3,4 triệu tỉ đồng.