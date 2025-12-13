HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Sắp khởi công dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tổng thể khoảng 855.000 tỉ đồng, đi qua địa bàn 16 xã, phường.

Ngày 13-12, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội xem xét, cho ý kiến về chủ trương triển khai ngay dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Thủ đô.

Sắp khởi công dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND TP Hà Nội, ngày 11-12-2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để TP Hà Nội thiết lập sơ bộ chủ trương đầu tư dự án tổng thể và khởi công dự án thành phần độc lập đầu tiên của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Báo cáo nhấn mạnh, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án có quy mô rất lớn, mang ý nghĩa chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Dự án được kỳ vọng tạo "Kỳ tích sông Hồng", tạo động lực đột phá về hạ tầng, kinh tế và đô thị, phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP của Thủ đô Hà Nội từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Dự án được triển khai dọc sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 16 xã, phường của TP Hà Nội. Trong đó, phía hữu ngạn đi qua 12 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Phía tả ngạn đi qua 7 xã, phường gồm: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô dự án gồm hai hợp phần chính. Dự án đầu tư hữu ngạn sông Hồng với trục đại lộ giao thông với cảnh quan dài 44,82 km; 4 khu công viên cảnh quan, vui chơi giải trí quy mô khoảng 1.004 ha; hệ thống kè sông dài khoảng 30 km. Dự án đầu tư tả ngạn sông Hồng gồm trục đại lộ giao thông và cảnh quan dài 35,78 km; 4 khu công viên cảnh quan, vui chơi giải trí quy mô khoảng 2.250 ha; hệ thống kè sông dài khoảng 30 km.

Bên cạnh đó, dự án còn bao gồm tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng, kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của TP Hà Nội, dự kiến triển khai theo hình thức metro ngầm.

Dự án khu đô thị tái định cư là dự án thành phần trong tổng thể Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, do nhà đầu tư thực hiện theo hình thức BT, bố trí ngoài khu vực dự án chính. Khu vực này vừa phục vụ tái định cư, vừa là quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư, với quy mô dự kiến khoảng 3.250ha trên địa bàn huyện Đông Anh trước đây.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án tổng thể khoảng 855.000 tỉ đồng; tổng mức đầu tư cụ thể của từng dự án thành phần sẽ tiếp tục được xác định trong các bước tiếp theo.

Trước đó, ngày 17-11-2025, Thường trực Chính phủ đã có kết luận tại Thông báo số 626/TB-VPCP, chỉ đạo phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19-12-2025 và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2030).

Hà Nội Dự án sông Hồng dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
