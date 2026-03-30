Dông lốc khiến mảng đánh bắt hải sản lật úp, 2 mẹ con tử vong

Chiều 30-3, tin từ đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vào sáng cùng ngày, trên địa bàn đã xảy ra vụ dông lốc làm lật úp 1 mảng đánh bắt hải sản, khiến 2 mẹ con mắc kẹt trong khoang lái bị tử vong.

Trước đó, vào 4 giờ sáng 30-3, tại khu vực cảng Chiến Thắng ở đặc khu Cô Tô, do ảnh hưởng của dông lốc bất ngờ kèm gió giật mạnh, mảng đánh bắt hải sản do ông V.V.T. (SN 1983, trú tại phường Nam Triệu, TP Hải Phòng) làm chủ đang neo đậu tại cảng bị lật úp.

Thời điểm xảy ra dông lốc, ông T. đang ở khu vực mũi mảng để neo buộc nên đã kịp thời nhảy xuống biển thoát nạn. Còn 2 người bị mắc kẹt trong khoang lái là bà Đ.T.H. (SN 1989, vợ ông T.) và cháu V.T.A. (SN 2023, con trai ông T.) bị tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo đặc khu Cô Tô đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, các lực lượng gồm Đồn Biên phòng Thanh Lân, Công an đặc khu và Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến 8 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể bà Đ.T.H. lên bờ và đến khoảng 9 giờ cùng ngày, thi thể cháu V.T.A. cũng được tìm thấy.

Hiện, đặc khu Cô Tô đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng; Đồn Biên phòng Thanh Lân hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng. Địa phương bố trí phương tiện đưa thi thể các nạn nhân vào Vân Đồn và hỗ trợ xe đưa gia đình về quê an táng. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên đảo Thanh Lân đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự nguyện quyên góp, hỗ trợ gia đình nạn nhân tổng số tiền gần 30 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do dông lốc bất ngờ, gió giật mạnh làm lật úp phương tiện khi các nạn nhân đang ngủ trong khoang lái.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục làm rõ vụ việc.