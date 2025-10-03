Động lực tăng trưởng mới của TP HCM: Thỏi nam châm hút vốn FDI

L.T.S: Để góp phần cùng cả nước đạt tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030, TP HCM sẽ đột phá vào các ngành công nghệ mũi nhọn như bán dẫn - vi mạch, trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất thông minh, với nền tảng là các nghị quyết trụ cột, trong đó có cú hích từ Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.





AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, năng lượng sạch...





Cuối tháng 9 vừa qua, Tập đoàn Marvell Technology, Inc., một trong 10 tập đoàn công nghệ bán dẫn hàng đầu của thế giới, chính thức khai trương 2 văn phòng mới tại TP HCM, trong đó có phòng Lab (phòng thí nghiệm) hiện đại, trị giá hàng triệu USD, tích hợp các công cụ kiểm định tiên tiến phục vụ thử nghiệm các loại chip bán dẫn tại tòa nhà eTown6 (phường Tân Bình, TP HCM).

Môi trường đầu tư hấp dẫn trở lại

Ông Sandeep Bharathi, Chủ tịch Bộ phận Trung tâm Dữ liệu Marvell toàn cầu, khẳng định phòng Lab mới thể hiện cam kết lâu dài của tập đoàn về nghiên cứu và kiểm thử chip, cũng như niềm tin vào vai trò chiến lược của Việt Nam - trung tâm đổi mới về vi mạch bán dẫn toàn cầu.

Trước đó, SAP - công ty công nghệ đa quốc gia của Đức, hoạt động trong lĩnh vực phần mềm quản lý, đồng thời cung cấp các giải pháp công nghệ AI dành cho doanh nghiệp (DN), cũng đã công bố thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) SAP Labs Vietnam, tại TP HCM. DN này có kế hoạch đầu tư hơn 150 triệu euro (tương đương hơn 4.600 tỉ đồng) trong vòng 5 năm tới.

Ông Thomas Saueressig, Thành viên Ban điều hành SAP SE, phụ trách dịch vụ & khách hàng, nhấn mạnh SAP Labs Vietnam không chỉ là một trung tâm R&D mà còn là chất xúc tác cho sự chuyển đổi một trong những thị trường công nghệ năng động nhất châu Á. "Thành tích ấn tượng của Việt Nam trong đổi mới công nghệ cùng lực lượng kỹ sư phần mềm tăng trưởng nhanh chóng đưa TP HCM trở thành lựa chọn phù hợp cho địa điểm SAP Labs" - ông Thomas Saueressig chia sẻ.

Trước đó, một loạt dự án công nghệ lớn đã vào TP HCM như dự án Nhà máy Chế tạo thiết bị sản xuất vi mạch của Công ty BE Semiconductor Industries N.V với tổng vốn đầu tư đăng ký 42 triệu USD; dự án Amazon Data Services Việt Nam đầu tư tăng vốn thêm 48 triệu USD; dự án Dược phẩm GSK Việt Nam đầu tư tăng vốn thêm 133 triệu USD...

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, TP HCM thu hút gần 6,89 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 58% so với cùng kỳ 2024. Trong đó có 1.156 dự án mới với vốn đăng ký hơn 1,3 tỉ USD, trên 300 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 2,4 tỉ USD và hơn 1.500 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn hơn 2,9 tỉ USD. Những con số này cho thấy TP HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trở thành "thỏi nam châm" hút vốn ngoại, góp phần củng cố vị thế trung tâm tài chính - đầu tư hàng đầu cả nước.

Phát biểu tại phiên họp kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2025, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đánh giá việc nhiều DN nước ngoài, trong đó có những tập đoàn lớn ở các lĩnh vực rất "nóng" đã lựa chọn TP HCM là điểm đến đầu tư, là tín hiệu tích cực, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư quốc tế và triển vọng tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới.

Sự hiện diện ngày càng sâu rộng của tập đoàn công nghệ toàn cầu chứng tỏ TP HCM đang đi đúng hướng trong chiến lược thu hút FDI chọn lọc, thu hút dòng vốn chất lượng cao... "TP HCM đang trở thành "thỏi nam châm" thu hút các nhà đầu tư lớn về bán dẫn, dữ liệu lớn" - Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

Kỹ sư người Việt đang làm việc tại phòng lab triệu USD của Marvell - tập đoàn bán dẫn top đầu thế giới, tại TP HCM. Ảnh: LÊ TỈNH

Không gian mới cho đổi mới sáng tạo

Tại Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, TP HCM nêu rõ những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từng bước đi vào chiều sâu phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chủ lực; hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số của TP HCM thời gian qua ghi nhận nhiều bước tiến rõ rệt, dần hình thành hạ tầng số hiện đại, thúc đẩy mô hình đô thị thông minh và chính quyền số. Thành phố đồng thời trở thành điểm đến quy tụ của cộng đồng khởi nghiệp và quỹ đầu tư mạo hiểm, khi lọt vào tốp 5 hệ sinh thái khởi nghiệp, đứng thứ hai về công nghệ tài chính (fintech) tại Đông Nam Á và xếp hạng 110 toàn cầu về đổi mới sáng tạo.

Sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM có thêm không gian và nguồn lực để phát triển thành đô thị lớn đa trung tâm trong khu vực, mở ra cơ hội hút vốn FDI và thúc đẩy các trung tâm khởi nghiệp. Nổi bật là việc khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP HCM với quy mô 17.000 m², được định vị là "ngôi nhà chung" cho cộng đồng khởi nghiệp, nơi kết nối các nguồn lực và thử nghiệm chính sách mới. Đây được xem là bước tiến quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, cho biết thành phố đang đẩy mạnh hoạt động kết nối quốc tế để hỗ trợ các DN start-up "vươn biển lớn", thông qua hợp tác với các tập đoàn công nghệ toàn cầu như AMD, NVIDIA, Qualcomm, Mitsubishi cùng nhiều đối tác từ Phần Lan, Áo, Anh, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore... TP HCM cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp mang tính quốc tế, tạo nền tảng cho hệ sinh thái phát triển. Đặc biệt, thành phố đã ký kết hợp tác với Hàn Quốc và Singapore, mở ra chuỗi hoạt động kết nối giao thương và thu hút vốn đầu tư. Hiện Singapore là một trong những nhà đầu tư lớn nhất, với khoảng 1.560 dự án tại TP HCM, tổng vốn đăng ký đạt 13,6 tỉ USD, góp phần khẳng định sức hút của thành phố trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và FDI.

TS Nguyễn Thị Minh Thư, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn khởi nghiệp kinh doanh tại Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng với hơn 4.000 DN khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước, trong đó có những "kỳ lân" trị giá hơn 1 tỉ USD như MoMo và Sky Mavis, năng lực tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo của Việt Nam đến năm 2050 đang từng bước hình thành. "Tuy khởi đầu chậm hơn so với các nước trong khu vực, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang nổi lên với một nguồn lực mạnh mẽ và năng động. Hệ sinh thái này được thúc đẩy bởi lực lượng dân số trẻ, am hiểu công nghệ cùng các chính sách hỗ trợ tích cực của Chính phủ. Đặc biệt, các đô thị như TP HCM đã và đang phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực như fintech và blockchain" - TS Minh Thư nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, kế hoạch phát triển thành phố thông minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia đã thúc đẩy nhiều bước tiến, như trung tâm giám sát đô thị, trung tâm chuyển đổi số và nhiều tiến bộ về hạ tầng. Việt Nam hiện xếp thứ 19 toàn cầu về internet di động, thứ 35 về băng thông cố định...

TP HCM sẽ hợp tác với sàn NASDAQ Theo kế hoạch, trong chuyến công tác tại Mỹ sắp tới, lãnh đạo TP HCM sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác với NASDAQ - sàn chứng khoán lớn thứ hai thế giới, chỉ sau sàn New York về vốn hóa thị trường, để vận hành trung tâm tài chính quốc tế TP HCM. Thông tin này được Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ trong buổi làm việc với đoàn DN Hà Lan ngày 2-10. Tại khu vực trung tâm này, các DN tài chính quốc tế khi đăng ký hoạt động sẽ được hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù; các tranh chấp có thể được phân xử theo thông lệ quốc tế, đồng thời vẫn đặt trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam tùy từng trường hợp. Đây là nền tảng quan trọng để TP HCM thu hút vốn toàn cầu và nâng tầm vị thế tài chính khu vực.

(Còn tiếp)