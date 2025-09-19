Kinh tế Việt Nam hưởng lợi từ việc FED giảm lãi suất

Quyết định này lập tức tác động đến nhiều thị trường. Theo đó, giá vàng quốc tế hạ nhiệt, thị trường vàng trong nước lắng xuống, tỉ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm...

Theo ông Lê Tự Quốc Hưng, Trưởng Phòng Cao cấp Trung tâm Phân tích - Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), động thái của FED không chỉ hỗ trợ tăng trưởng cho Mỹ mà còn lan tỏa tới các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam - nơi USD là tiền dự trữ chủ chốt và Mỹ chiếm khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu.

FED cũng phát tín hiệu có thể giảm thêm 0,5 điểm % trong 2 cuộc họp cuối năm, đưa lãi suất về 3,5% - 3,75%. Ông Hưng nhận định xu hướng này sẽ khiến USD suy yếu, giảm áp lực lên tỉ giá VNĐ/USD, đồng thời tạo dư địa để Ngân hàng Nhà nước có thể duy trì hoặc thậm chí hạ thêm lãi suất VNĐ, qua đó hỗ trợ tăng trưởng.

Lãi suất USD giảm cũng giúp hạn chế dòng vốn rút ròng, trong khi kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam càng củng cố triển vọng hút vốn ngoại. Khi USD kém hấp dẫn hơn, vốn nước ngoài có thể chảy mạnh vào Việt Nam, bổ sung nguồn ngoại tệ, ổn định tỉ giá, thúc đẩy sản xuất và việc làm. Một lãnh đạo ngân hàng lớn tại TP HCM cho biết USD yếu đi sẽ khuyến khích người dân bán ra nhiều hơn, cải thiện nguồn cung ngoại tệ đúng thời điểm nhu cầu cao vào dịp cuối năm.

Chuyên gia kinh tế, TS Cấn Văn Lực cho rằng việc Ngân hàng Nhà nước duy trì lãi suất cho vay qua đêm trên 4% được xem là thấp và ổn định. Giá dầu Brent hạ giúp giảm nguy cơ lạm phát nhập khẩu, trong khi tỉ giá dự kiến cả năm chỉ tăng khoảng 4%.

"Dù tỉ giá nhích lên, lãi suất VNĐ vẫn giữ ổn định để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Từ nay đến cuối năm 2025 và sang năm tới, tỉ giá sẽ ổn định hơn nhiều khi FED tiếp tục giảm lãi suất" - ông Lực nhấn mạnh.