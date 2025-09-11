HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Đồng minh có ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn chết

Huệ Bình

(NLĐO) - Nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk, đồng minh có ảnh hưởng của Tổng thống Donald Trump, bị bắn tử vong tại một sự kiện ở một trường đại học.

Các hãng tin lớn như BBC, NBC News đưa tin ông Charlie Kirk (31 tuổi), giám đốc điều hành tổ chức Turning Point USA, đã qua đời sau khi bị bắn vào cổ trong lúc diễn thuyết tại Trường Đại học Utah Valley, TP Orem, bang Utah.

Người phát ngôn ĐH Utah Valley Ellen Treanor cho biết ông Kirk đã bị trúng đạn khoảng 20 phút sau khi ông bắt đầu phát biểu tại khuôn viên trường. Bà Treanor cho biết nghi phạm xả súng đã bắn vào ông Kirk từ Trung tâm Losee - một tòa nhà cách đó khoảng 70 m.

Đồng minh có ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn chết - Ảnh 1.

Ông Charlie Kirk bị bắn chết khi đang phát biểu tại một sự kiện trong khuôn viên trường ĐH Utah Valley ngày 10-9. Ảnh: CBS News

Các đoạn video quay bằng điện thoại di động về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông Kirk đang phát biểu trước một đám đông ngoài trời tại khuôn viên Trường Đại học Utah Valley thì một tiếng nổ lớn nghe giống tiếng súng vang lên.

Ông Kirk đưa tay lên cổ khi ngã khỏi ghế, khiến những người tham dự hoảng loạn chạy tán loạn. Trong một đoạn video khác, có thể thấy máu đang tuôn ra từ cổ ông Kirk ngay sau phát súng.

Thống đốc Utah, ông Spencer Cox, mô tả cái chết của ông Charlie Kirk là một vụ ám sát chính trị.

Hiện vẫn chưa rõ nghi phạm đã được xác định hay bị bắt giữ hay chưa.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 10-9 (giờ địa phương), Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Kash Patel cho biết "đối tượng điều tra" đã bị bắt giữ.

Tuy nhiên, vài phút sau, tại một cuộc họp báo có sự tham gia của một đặc vụ FBI, Ủy viên Sở An toàn Công cộng Utah Beau Mason lại nói rằng nghi phạm vẫn đang ngoài vòng pháp luật.

Trong khi đó, Thống đốc bang Utah Spencer Cox lại cho biết một đối tượng tình nghi đang bị thẩm vấn liên quan đến vụ bắn chết ông Kirk.

Nói về nghi phạm, ủy viên Beau Mason cho biết thông tin duy nhất mà giới chức có về tay súng là từ video camera an ninh trong khuôn viên trường nhưng chất lượng hình ảnh rất kém. Do đó, họ chỉ biết nghi phạm mặc quần áo tối màu và không có thêm mô tả chi tiết nào khác.

Hiện tại, cảnh sát đã phong tỏa khuôn viên trường đại học để phục vụ điều tra, và trường thông báo tạm dừng các lớp học cho đến khi có thông báo mới.

Raydon Dechene, người tham dự sự kiện của Charlie Kirk tại Trường Đại học Utah Valley, kể rằng không hề có biện pháp an ninh nào được áp dụng để kiểm tra những người tham dự hay thậm chí thu vé của họ.

Sự kiện không có máy dò kim loại và cũng không ai kiểm tra túi xách, điều mà Dechene nói rằng "có gì đó không ổn".

Sự xuất hiện của ông Kirk vào ngày 10-9 là sự kiện đầu tiên trong chuỗi 15 sự kiện "American Comeback Tour" được lên kế hoạch tại các trường đại học trên khắp cả nước. Ông thường sử dụng các sự kiện này thu hút lượng lớn sinh viên để mời những người tham dự tranh luận trực tiếp với mình.

Kirk có 5,3 triệu người theo dõi trên X và dẫn một podcast cùng chương trình phát thanh nổi tiếng mang tên mình. Gần đây, Kirk cũng đồng dẫn chương trình "Fox & Friends" trên Fox News.

Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày 10-9: "Người vĩ đại, thậm chí là huyền thoại, Charlie Kirk, đã qua đời. Không ai hiểu hay có trái tim dành cho giới trẻ Mỹ hơn Charlie. Anh ấy được tất cả yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi, và giờ đây, anh ấy không còn ở lại với chúng ta nữa".


