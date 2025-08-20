Chiều 20-8, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội đã có buổi giám sát về tình hình triển khai các nghị quyết của Quốc hội về các dự án trọng điểm quốc gia cũng như kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Đồng Nai.

Quang cảnh buổi làm việc

Tiến độ các dự án lớn

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành đã hoàn tất 100%, bàn giao cho ACV; tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang phát động thi công "140 ngày đêm", mục tiêu thông xe kỹ thuật ngày 19-12 tới.

Với đoạn còn lại của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, tỉnh đã kiểm kê, đang áp giá đền bù, phấn đấu hoàn tất trong 2025. Các dự án khác như TP HCM - Chơn Thành - Hoa Lư (hoàn thành 2026), cùng các tuyến Vành đai 3, 4 TP HCM đều đang được triển khai song song.

Riêng dự án cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa, đoạn qua tỉnh Đồng Nai 101 km, được chia thành 5 dự án thành phần. Trong đó, thành phần 1 đầu tư tuyến chính theo hình thức PPP do liên danh Vingroup - Techtra triển khai, đã khởi công ngày 19-8. Các thành phần khác liên quan đến đường gom, cầu vượt và công tác bồi thường do Ban Quản lý dự án các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng phụ trách, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, kiến nghị điều chỉnh diện tích hơn 81 ha đất tái định cư tại xã Bình Sơn (nay là xã Long Thành, phân khu III) ra khỏi dự án thu hồi đất, bồi thường sân bay Long Thành, giao lại tỉnh quản lý.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai báo cáo thêm tỉnh đang triển khai hàng loạt các dự án giao thông như cao tốc, vành đai cùng các đường tỉnh, hương lộ, chi phí đầu tư là khá lớn. Đồng Nai cũng quan tâm đến kết nối Đồng Nai và TP HCM như cầu Đồng Nai 2, cầu Phú Mỹ 2, cầu Nhơn Trạch 2 và cầu Cát Lái.

Vì vậy, tỉnh vẫn cần thêm các nguồn lực ngoài đầu tư công để sớm triển khai các dự án.

ACV kiến nghị Đồng Nai đẩy nhanh cấp phép mỏ

Với dự án sân bay Long Thành, toàn bộ các gói thầu đang được tổ chức thi công đồng loạt với gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, cùng khoảng 3.000 thiết bị hiện đại, phấn đấu hoàn thành cơ bản dự án trước 19-12-2025, đưa sân bay vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc ACV nêu khó khăn về đá xây dựng, tổng nhu cầu dự án khoảng 4,9 triệu m3, riêng 6 tháng cuối năm 2025 cần tới 3,4 triệu m3, nhưng hiện mới cung ứng được 2,2 triệu m3.

ACV kiến nghị Đồng Nai đẩy nhanh cấp phép mỏ, tạo điều kiện khai thác, vận chuyển để bảo đảm tiến độ. ACV cũng mong địa phương quan tâm đến giao thông kết nối để đi lại sau khi sân bay đưa vào khai thác thuận lợi hơn.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác của Quốc hội thị sát sân bay Long Thành

Qua giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh yêu cầu tỉnh Đồng Nai cần phải tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Về dự án sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai cần sớm tháo gỡ khó khăn về nguồn đá phục vụ công trình, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các hạng mục thuộc giai đoạn 1 và chuẩn bị cho giai đoạn sau.

Về vấn đề giao thông kết nối, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý đặc biệt và yêu cầu Đồng Nai và các đơn vị liên quan phải sớm hoàn thiện các tuyến đường kết nối, nếu không kịp thời xử lý thì lưu thông sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Về kiến nghị điều chỉnh diện tích hơn 81 ha đất tái định cư (phân khu III) ra khỏi dự án thu hồi đất, bồi thường sân bay Long Thành, giao lại tỉnh Đồng Nai quản lý, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chỉ đạo các cơ quan tiếp tục nghiên cứu cơ chế để phối hợp để có phương án giải quyết nhanh cho Đồng Nai.