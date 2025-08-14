Những tuyến đường kết nối TP HCM và các tỉnh lân cận với sân bay Long Thành

Ngày 2-8 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến kiểm tra lần thứ 8 tại Dự án sân bay Long Thành ở tỉnh Đồng Nai. Trong chuyến đi này, Thủ tướng đã động viên cán bộ, công nhân, người lao động tại đại công trường. Đặc biệt, các tuyến đường cao tốc dẫn đến sân bay Long Thành đang được triển khai mạnh mẽ để phục vụ việc kết nối giao thông trong tương lai. Dự án không chỉ là biểu tượng phát triển mà còn là cơ hội cho kinh tế khu vực.
Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khi đi vào hoạt động, sân bay Long Thành dự kiến tiếp nhận khoảng 80% lượng khách quốc tế hiện qua Tân Sơn Nhất. Với công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt 25 triệu lượt khách/năm, áp lực lên các tuyến giao thông kết nối sẽ rất lớn, đặc biệt là cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.
Nhắc lại mục tiêu đến ngày 19-12-2025 phải khánh thành sân bay Long Thành, tiến tới khai thác thương mại vào đầu năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải hoàn thành 4 dự án thành phần ở sân bay Long Thành. Việc kết nối giao thông phải thông suốt, trước hết là kết nối các tuyến đường cao tốc, đường bộ, đường sắt. Song song đó, hoàn thành kiểm tra kỹ thuật không lưu sân bay và hoàn thành các hạ tầng viễn thông, điện nước, cảnh quan môi trường, dịch vụ cùng với việc cung ứng xăng dầu.
Cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây đã đưa vào vận hành. Ngày 19-8 sẽ tiếp tục khởi công, nâng cấp, mở rộng quy mô đoạn 22 km, từ nút giao đường Vành đai 2 TP HCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát các dự án giao thông kết nối và chỉ đạo các địa phương sớm thi công. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2025, yêu cầu đặt ra là các tuyến giao thông kết nối phải được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đồng bộ hạ tầng để sẵn sàng khai thác ngay khi sân bay đi vào hoạt động.
Với các tuyến đường kết nối các xã của tỉnh Đồng Nai với sân bay Long Thành như ĐT773, ĐT769, ĐT770B, UBND tỉnh Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ và đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự kiến các tuyến đường trên sẽ được khởi công xây dựng trong năm 2026. Quốc lộ 1 kết nối trực tiếp TP HCM và tỉnh Đồng Nai.
Để về sân bay Long Thành, từ Quốc lộ 1 di chuyển dọc theo Quốc lộ 51. Đây là tuyến huyết mạch của vùng Đông Nam Bộ và kết nối sân bay. Hiện tuyến đường này trở nên quá tải, UBND tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất các thủ tục để sớm xây dựng tuyến đường trên cao qua khu vực này nhằm kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với kinh phí hơn 16.000 tỉ đồng.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP HCM làm chủ đầu tư dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để kết nối, vận chuyển hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.
Bình luận (0)