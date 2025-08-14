HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Những tuyến đường kết nối TP HCM và các tỉnh lân cận với sân bay Long Thành

Dữ liệu: Nguyễn Tuấn - Đồ hoạ: Bích Hồng

(NLĐO) - Các dự án giao thông quan trọng dẫn vào Sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo thông xe đúng hạn

Ngày 2-8 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến kiểm tra lần thứ 8 tại Dự án sân bay Long Thành ở tỉnh Đồng Nai. Trong chuyến đi này, Thủ tướng đã động viên cán bộ, công nhân, người lao động tại đại công trường. Đặc biệt, các tuyến đường cao tốc dẫn đến sân bay Long Thành đang được triển khai mạnh mẽ để phục vụ việc kết nối giao thông trong tương lai. Dự án không chỉ là biểu tượng phát triển mà còn là cơ hội cho kinh tế khu vực.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khi đi vào hoạt động, sân bay Long Thành dự kiến tiếp nhận khoảng 80% lượng khách quốc tế hiện qua Tân Sơn Nhất. Với công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt 25 triệu lượt khách/năm, áp lực lên các tuyến giao thông kết nối sẽ rất lớn, đặc biệt là cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Các tuyến đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành và TP HCM , các tỉnh lân cận - Ảnh 1.

Toàn cảnh những tuyến đường quan trọng từ TP HCM và các tỉnh đến sân bay Long Thành

Các tuyến đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành và TP HCM , các tỉnh lân cận - Ảnh 2.

Toàn cảnh sân bay Long Thành được chụp từ trên xuống

Các tuyến đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành và TP HCM , các tỉnh lân cận - Ảnh 3.

Những tuyến đường nổi bật để tiếp cận sân bay Long Thành

Nhắc lại mục tiêu đến ngày 19-12-2025 phải khánh thành sân bay Long Thành, tiến tới khai thác thương mại vào đầu năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải hoàn thành 4 dự án thành phần ở sân bay Long Thành. Việc kết nối giao thông phải thông suốt, trước hết là kết nối các tuyến đường cao tốc, đường bộ, đường sắt. Song song đó, hoàn thành kiểm tra kỹ thuật không lưu sân bay và hoàn thành các hạ tầng viễn thông, điện nước, cảnh quan môi trường, dịch vụ cùng với việc cung ứng xăng dầu.

Các tuyến đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành và TP HCM , các tỉnh lân cận - Ảnh 4.
Các tuyến đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành và TP HCM , các tỉnh lân cận - Ảnh 5.
Các tuyến đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành và TP HCM , các tỉnh lân cận - Ảnh 6.

Cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây đã đưa vào vận hành. Ngày 19-8 sẽ tiếp tục khởi công, nâng cấp, mở rộng quy mô đoạn 22 km, từ nút giao đường Vành đai 2 TP HCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Các tuyến đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành và TP HCM , các tỉnh lân cận - Ảnh 7.

Đường Vành đai 3-TP HCM có tổng chiều dài hơn 90 km, hiện đạt 50% khối lượng, phấn đấu thông xe toàn tuyến trước tháng 6-2026. Riêng phần qua tỉnh Đồng Nai phấn đấu mục tiêu hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19-12-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát các dự án giao thông kết nối và chỉ đạo các địa phương sớm thi công. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2025, yêu cầu đặt ra là các tuyến giao thông kết nối phải được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đồng bộ hạ tầng để sẵn sàng khai thác ngay khi sân bay đi vào hoạt động.

Các tuyến đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành và TP HCM , các tỉnh lân cận - Ảnh 8.

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, đến nay đã thông xe gần 30 km, dự kiến hoàn thành 28 km còn lại vào tháng 9-2026.

Các tuyến đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành và TP HCM , các tỉnh lân cận - Ảnh 9.

Cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu qua Đồng Nai, mục tiêu hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19-12-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các tuyến đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành và TP HCM , các tỉnh lân cận - Ảnh 10.

Lãnh đạo UBND TP HCM và UBND tỉnh Đồng Nai đã giao các sở, ngành nghiên cứu thống nhất phương thức đầu tư cho các dự án cầu thay phà Cát Lái, cầu Đồng Nai 2, cầu Phú Mỹ 2. Tuyến đường T1,T2 trực tiếp kết nối vào sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thiện. Tuyến đường T1 đã thông xe kỹ thuật tháng 4-2025. Tuyến T2 sẽ thông xe kỹ thuật tháng 9-2025.

Các tuyến đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành và TP HCM , các tỉnh lân cận - Ảnh 11.
Các tuyến đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành và TP HCM , các tỉnh lân cận - Ảnh 12.

Với các tuyến đường kết nối các xã của tỉnh Đồng Nai với sân bay Long Thành như ĐT773, ĐT769, ĐT770B, UBND tỉnh Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ và đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự kiến các tuyến đường trên sẽ được khởi công xây dựng trong năm 2026. Quốc lộ 1 kết nối trực tiếp TP HCM và tỉnh Đồng Nai.

Để về sân bay Long Thành, từ Quốc lộ 1 di chuyển dọc theo Quốc lộ 51. Đây là tuyến huyết mạch của vùng Đông Nam Bộ và kết nối sân bay. Hiện tuyến đường này trở nên quá tải, UBND tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất các thủ tục để sớm xây dựng tuyến đường trên cao qua khu vực này nhằm kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với kinh phí hơn 16.000 tỉ đồng.

Các tuyến đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành và TP HCM , các tỉnh lân cận - Ảnh 13.

Tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương hoàn thiện dự án đường 25B, 25C xã Nhơn Trạch. Các tuyến đường này sẽ kết nối với tuyến đường T1, tuyến đường T2 khi sân bay Long Thành hoạt động.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP HCM làm chủ đầu tư dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để kết nối, vận chuyển hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

