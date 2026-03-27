Đồng Nai ban hành văn bản liên quan việc mua bán nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Đồng Nai vừa có văn bản gửi các chủ đầu tư dự án và người mua nhà về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội nhằm bảo đảm trật tự, minh bạch, thuận lợi và đúng quy định pháp luật.

Một khu chung cư nhà ở xã hội tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai (ảnh minh hoạ)

Cụ thể, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội; kiểm tra kỹ hồ sơ của khách hàng theo mẫu quy định, hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện, hạn chế việc bổ sung nhiều lần.

Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán khi hồ sơ đảm bảo đúng quy định theo các thông tư hiện hành của Bộ Xây dựng.

Với các dự án đang triển khai, chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa vào kinh doanh. Với các dự án dự kiến mở bán phải công khai đầy đủ thông tin tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ trên các kênh chính thống.

Đồng thời, Sở Xây dựng yêu cầu việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ phải khoa học, tránh tình trạng tập trung đông người. Các chủ đầu tư cần bố trí nhiều điểm tiếp nhận, phân chia theo khung giờ, khu vực; có phương án dự phòng khi số lượng người nộp hồ sơ tăng cao, đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ số như: Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử để giảm áp lực.

Sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư phải gửi danh sách người mua về Sở Xây dựng và chính quyền địa phương để công khai, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, tránh trùng lặp đối tượng.

Riêng người mua nhà cần chủ động tìm hiểu quy định pháp luật và thông tin dự án từ các kênh chính thống; không giao dịch qua “cò mồi”, môi giới hay tin vào các “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”. Người đăng ký phải kê khai trung thực, chỉ nộp hồ sơ tại một dự án và chấp hành hướng dẫn tại điểm tiếp nhận, không chen lấn, gây mất trật tự.