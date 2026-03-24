Dự án nhà ở xã hội chậm tiến độ ở Gia Lai đối mặt nguy cơ bị thu hồi

Ngày 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa 8 dự án nhà ở xã hội trọng điểm trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa một dự án nhà ở xã hội trọng điểm trên địa bàn.

Qua kiểm tra, nhiều dự án được đánh giá bám sát kế hoạch như nhà ở xã hội Hàng hải Bình Định, Khu chung cư Đại Phú Gia và dự án Pisico.

Các tổ hợp quy mô lớn như IEC Residences Quy Nhơn, Solrise Nhơn Phú, Long Vân và Lamer 2 cũng đang được triển khai, góp phần hình thành quỹ nhà ở chiến lược với hàng nghìn căn hộ cho người thu nhập thấp và công nhân tại các khu đô thị mới.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng chỉ rõ những tồn tại đáng lo ngại. Điển hình là dự án Ecohome Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông), dù có quy mô lớn gần 1.400 căn hộ nhưng đến nay mới hoàn thành 2 block, các hạng mục còn lại bị đình trệ.

Trước thực trạng này, ông Nguyễn Tự Công Hoàng đã phê bình nghiêm khắc chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu phải cam kết tiến độ bằng văn bản và báo cáo định kỳ.

Trường hợp tiếp tục chậm trễ, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi dự án để giao cho đơn vị đủ năng lực triển khai.

Nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các chủ đầu tư phải tăng tốc thi công nhưng không được xem nhẹ chất lượng công trình. Các dự án cần đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như giao thông, điện, nước, trường học, y tế… tạo môi trường sống ổn định, lâu dài cho cư dân. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng và an toàn công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng (bìa trái) tham quan một căn hộ thuộc dự án Solrise Nhơn Phú.

Bên cạnh đó, các sở, ngành được giao theo dõi sát giá vật liệu xây dựng, chủ động nguồn cung cát, đá, đồng thời nghiên cứu sử dụng vật liệu thay thế nhằm giảm chi phí, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng. Công tác xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội cũng phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026–2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành 12.107 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2026 dự kiến đạt 2.000 căn.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tiến độ, nhằm đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.