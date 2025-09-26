Ngày 26-9, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, về việc phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Văn Thành (SN 1960, nguyên là Công chứng viên Phòng Công chứng số 03 tỉnh Đồng Nai).

Theo Sở Tư pháp, bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động của một số công chứng viên trên địa bàn tỉnh có những dấu hiệu diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự xã hội.

Cụ thể, đến nay đã có 3 công chứng viên bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng đã được Viện KSND các cấp kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật; một số đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến vi phạm của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng trong quá trình hoạt động, vi phạm quy định pháp luật về công chứng và đạo đức hành nghề.

Đặc biệt là hành vi thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch trong đó có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả, giả mạo chữ viết, giả mạo chữ ký và giả mạo dấu vân tay, con dấu của các chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản hoặc các mục đích vi phạm pháp luật khác.

Trước thực tế trên, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đề nghị Giám đốc Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin kịp thời về các vụ việc phát sinh phức tạp về an ninh trật tự có liên quan đến hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp xác minh, giám định kỹ thuật đối với các giấy tờ, chữ viết, chữ ký, vân tay và con dấu trong các hợp đồng giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo đề nghị để phục vụ công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của Sở Tư pháp.

Xây dựng quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp với Công an tỉnh (trong đó có lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá, thừa phát lại, quản lý thanh lý tài sản, hộ tịch có yếu tố nước ngoài, quốc tịch…) nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước của 2 cơ quan và góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.