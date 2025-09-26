HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đồng Nai cảnh báo sai phạm trong lĩnh vực công chứng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đề nghị Công an tỉnh phối hợp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công chứng

Ngày 26-9, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, về việc phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai cảnh báo vi phạm trong lĩnh vực công chứng đe dọa an ninh trật tự - Ảnh 1.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Văn Thành (SN 1960, nguyên là Công chứng viên Phòng Công chứng số 03 tỉnh Đồng Nai).

Theo Sở Tư pháp, bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động của một số công chứng viên trên địa bàn tỉnh có những dấu hiệu diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự xã hội.

Cụ thể, đến nay đã có 3 công chứng viên bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng đã được Viện KSND các cấp kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật; một số đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến vi phạm của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng trong quá trình hoạt động, vi phạm quy định pháp luật về công chứng và đạo đức hành nghề.

Đặc biệt là hành vi thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch trong đó có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả, giả mạo chữ viết, giả mạo chữ ký và giả mạo dấu vân tay, con dấu của các chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản hoặc các mục đích vi phạm pháp luật khác.

Trước thực tế trên, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đề nghị Giám đốc Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin kịp thời về các vụ việc phát sinh phức tạp về an ninh trật tự có liên quan đến hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp xác minh, giám định kỹ thuật đối với các giấy tờ, chữ viết, chữ ký, vân tay và con dấu trong các hợp đồng giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo đề nghị để phục vụ công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của Sở Tư pháp.

Xây dựng quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp với Công an tỉnh (trong đó có lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá, thừa phát lại, quản lý thanh lý tài sản, hộ tịch có yếu tố nước ngoài, quốc tịch…) nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước của 2 cơ quan và góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Bắt một nữ công chứng viên

Bắt một nữ công chứng viên

(NLĐO) - Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, một nữ công chứng viên bị bắt giữ

Công an Bình Dương bắt 2 công chứng viên

(NLĐO)- Hai bị can đã chứng thực một số hồ sơ bị làm giả.

Thông tin mới nhất về nhân viên sân bay và công chứng viên mắc Covid-19

(NLĐO) – TP HCM đã truy vết được 47 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất; 112 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân là công chứng viên từ Hà Nội

tỉnh đồng nai giám đốc công an tỉnh công chứng viên phòng công chứng Sở Tư pháp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo