Đồng Nai công bố danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Cụ thể, bà Đinh Thị Dạ Thảo-Phó Chánh Văn phòng, phụ trách VP UBND tỉnh Đồng Nai là người phát ngôn của UBND tỉnh và cung cấp thông tin tới báo chí.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố danh sách người phát ngôn cho báo chí

Về các Sở, ban, ngành thì các giám đốc đảm nhận. Chủ tịch các xã, phường trên địa bàn tỉnh là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo danh sách này, người được quyền phát ngôn chính thức đồng thời công bố đầy đủ họ tên, số điện thoại và địa chỉ email từng người để cung cấp cho báo chí.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và các xã, phường khẩn trương rà soát, công bố, cung cấp thông tin về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị địa phương, đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 9-2-2017 của Chính phủ, đồng thời gửi thông tin về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.