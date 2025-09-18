HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đồng Nai điều chuyển người đứng đầu nếu giải ngân vốn đầu tư công thấp

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu đến ngày 31-12 tất cả các đơn vị phải giải ngân 100% vốn đầu tư công

Tại hội nghị chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức vào ngày 18-9, theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh, tổng vốn đầu tư công năm 2025 là khoảng 35.674 tỉ đồng. Tính đến ngày 10-9, tỉnh Đồng Nai đã giải ngân được hơn 11.800 tỉ đồng, đạt 37% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng Nai điều chuyển người đứng đầu nếu giải ngân vốn đầu tư công thấp- Ảnh 1.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao, từ nay đến hết năm 2025, trung bình mỗi tháng tỉnh phải giải ngân hơn 2.700 tỉ đồng.

Một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất mà các đơn vị chỉ ra khiến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh chưa đạt là do là công tác giải phóng mặt bằng.

Để hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh là giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh mỗi đơn vị liên quan phải nỗ lực hơn nữa, triển khai các giải pháp hiệu quả để hoàn thành mục tiêu. Các đơn vị đã hứa thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh giao các sở, ngành, cơ quan, địa phương, các chủ thể liên quan, nhất là người đứng đầu, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong giải ngân vốn đầu tư công, chung sức, đồng lòng để vượt qua khó khăn, thách thức, không để tình trạng trì trệ, "không để có tiền mà không tiêu được".

Đồng Nai điều chuyển người đứng đầu nếu giải ngân vốn đầu tư công thấp- Ảnh 3.

Thi công đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu đoạn qua huyện Long Thành cũ

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu trong thời gian còn lại của năm 2025, đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh sẽ áp dụng nguyên tắc, đơn vị nào hoàn thành tốt, bảo đảm chất lượng sẽ được khen thưởng, biểu dương, xem xét ưu tiên trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng cuối năm. Ngược lại, sẽ bị hạ bậc thi đua, không xem xét đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ, xem xét điều chuyển công tác...

“Từ nay đến hạn chót giải ngân là ngày 31-12, định kỳ 2 tuần/lần, Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện, làm cơ sở đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị. Trường hợp không đạt mục tiêu theo đường găng công việc đã đề ra, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển công tác ngay" - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Tin liên quan

Cà Mau đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Cà Mau đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

(NLĐO) – Ngành chức năng Cà Mau đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Đồng Nai cần sớm hoàn thiện đường kết nối sân bay Long Thành, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(NLĐO) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh trong buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai.

Nhiều điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2025 đạt 43,9% kế hoạch. Riêng tỉ lệ giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt tới 57,5%

giải ngân vốn đầu tư công người đứng đầu tỉnh đồng nai Sở Tài chính vốn đầu tư công Tổng vốn đầu tư giải phóng mặt bằng
