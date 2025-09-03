Đồng Nai điều động 2 lãnh đạo sở làm lãnh đạo xã, phường

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Đặng Doãn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Đông, đến công tác tại Đảng ủy xã Trảng Bom, kể từ ngày 1-9-2025.



Ông Đặng Doãn Thành được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trảng Bom, nhiệm kỳ 2025-2030

Chỉ định ông Đặng Doãn Thành tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trảng Bom, nhiệm kỳ 2025-2030; giao Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh chỉ định ông Đặng Doãn Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Trảng Bom, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động ông Phan Trung Hưng Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến công tác tại Đảng ủy xã Xuân Đông, kể từ ngày 1-9-2025; chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Đông, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời giao Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh chỉ định ông Phan Trung Hưng Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Xuân Đông, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động ông Trần Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đến công tác tại Đảng ủy phường An Lộc, kể từ ngày 1-9-2025; chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường An Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời giao Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh chỉ định ông Trần Thanh Long giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường An Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai Thái Bảo đề nghị các cán bộ nhận nhiệm vụ mới cần nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, đơn vị; phát huy năng lực kinh nghiệm, sở trường công tác để cùng tập thể đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.