Sở Nội vụ TP Đà Nẵng vừa phản hồi kiến nghị cử tri, cho biết UBND thành phố đã ban hành Đề án 1342 (ngày 21-8) nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối nhân sự xã, phường.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ, đồng thời điều động, biệt phái cán bộ hỗ trợ cho các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa – nơi đang đối diện việc thiếu hụt nhân lực. Đây cũng được xem là căn cứ để triển khai việc bố trí lại cán bộ tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn tới.



Thống kê chi tiết cho thấy Đà Nẵng hiện có 25 xã, phường thiếu tổng cộng 154 công chức, trong khi 67 xã, phường lại thừa đến 741 người so với định mức.

Đề án đặt mục tiêu trong 5 năm tới phải xử lý 587 trường hợp dôi dư để bảo đảm cân đối. Chỉ riêng hai xã Trà Giáp và Phước Năng hiện đạt mức "chuẩn", không thừa cũng không thiếu nhân sự theo chỉ tiêu được giao.

Trong nhóm địa phương thừa nhiều, nổi bật là phường Hải Châu (dư 36 người), xã Hiệp Đức (33), phường Thanh Khê (31), phường Ngũ Hành Sơn (28) và phường Hội An (25). Một số xã miền núi cũng rơi vào tình trạng tương tự, Tây Giang thừa 33 công chức, Phước Trà 19, Hùng Sơn 16.

Phường Hòa Khánh thiếu 22 công chức so với chỉ tiêu được giao

Ngược lại, tình trạng thiếu hụt nhân sự xuất hiện ở cả đô thị, đảo và miền núi. Phường Hòa Khánh thiếu tới 22 công chức, Liên Chiểu thiếu 4. Ở xã đảo, Tân Hiệp thiếu 17 và Tam Hải thiếu 6. Tại miền núi, La Êê thiếu 10 người; Nam Giang, Phước Hiệp thiếu 7; Trà Vân thiếu 6; các xã Phước Thành, Đắc Pring, Trà Leng và Nam Trà My đều thiếu 5 công chức.

Nguyên nhân được chỉ ra là do quá trình bố trí cán bộ cấp xã, phường diễn ra trong điều kiện gấp gáp, "vừa chạy vừa xếp hàng". Nhiều nơi chưa có thời gian đánh giá kỹ lưỡng vị trí việc làm và năng lực cán bộ, dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, thậm chí có sự lệch pha giữa năng lực và yêu cầu công việc.

Bên cạnh đó, một số quyết định sắp xếp trước đây do cấp ủy huyện chỉ đạo chưa thật sự khách quan, khoa học, càng khiến bài toán nhân sự ở cơ sở thêm phức tạp.