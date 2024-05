Đồng Nai: Khẩn trương điều tra vụ ngộ độc nghiêm trọng sau ăn bánh mì

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các địa phương và các cơ sở y tế cần khẩn trương khắc phục hậu quả vụ ngộ độc thực phẩm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Long Khánh.



Lãnh đạo TP Long Khánh thăm, động viên gia đình và các bệnh nhân vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sơ bánh mì Băng

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện như: Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đồng Nai, BVĐK Thống Nhất, Bệnh viện Nhi Đồng Nai, BVĐK Cao su Đồng Nai, BVĐK khu vực Long Khánh và các đơn vị liên quan tập trung tối đa lực lượng y, bác sĩ, thuốc, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa kịp thời các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp Công an tỉnh, các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, công khai kết quả để kịp thời cảnh cáo cho cộng đồng; hướng dẫn những cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; tuyên truyền, giáo dục cho người dân thay đổi hành vi, thói quen không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần phối hợp các sở, ngành chức năng để tiến hành rà soát những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc, nhất là cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ sáng 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đang điều trị cho 321 ca, xuất viện 19 ca, chuyển viện 11 ca, điều trị tại nhà 96 ca. Các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đều ổn định. Hiện bệnh viện đang tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân vào viện. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai tiếp nhận chữa trị 22 ca, trong đó có 9 trẻ em và không có ca nặng. Riêng tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai đang chữa trị cho 12 bé bi ngộ độc. Trong đó, có 5 ca bệnh nặng.