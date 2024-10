Đồng Nai: Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ lừa đảo tại khu dân cư Đông Hòa 2,3

Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Như Khoa (SN 1978, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Lương Bằng (SN 1988, ngụ tỉnh Nghệ An) và Trần Thị Thu Thắm (SN 1991, ngụ tỉnh Khánh Hòa) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Trần Thị Thu Thắm, Nguyễn Lương Bằng và Nguyễn Như Khoa

Trong đó, Khoa và Bằng đã bị bắt giữ, riêng Thắm bị cấm đi khỏi nơi cư trú và xuất cảnh. Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Bước đầu xác định cả ba bị can trên đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5 tỉ đồng của 27 khách hàng.

Hành vi của Khoa, Bằng và Thắm đã cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm thực hành, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân thực hiện hành vi phạm tội.

Ai là nạn nhân của Nguyễn Thành Luân và đồng phạm xảy ra tại dự án khu dân cư “Đông Hòa 2” và “Đông Hòa 3” liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để được giải quyết.