Đồng Nai lập Ban Chỉ đạo bảo đảm an toàn Tết, công bố 21 số điện thoại đường dây nóng

Theo đó, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai Lê Quang Bình giữ chức Trưởng ban. Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.



Đồng Nai vừa thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán

Đồng thời thực hiện báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ vận chuyển khách, giải tỏa khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng sẽ tham mưu UBND tỉnh xử lý các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan không thực hiện hoặc vi phạm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ vận chuyển hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Ban Chỉ đạo sẽ tự giải thể sau khi có văn bản báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, Ban An toàn giao thông tỉnh vừa thông báo 21 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vấn đề an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.

Đây là số điện thoại người đứng đầu Sở GTVT, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Công an các địa phương... Người dân có thể phản ánh tới các số điện thoại trên khi có vấn đề về tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh.