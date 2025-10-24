Đồng Nai phân bổ hơn 110 tỉ đồng để mua ô tô công vụ

Ngày 24-10, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản về kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm ô tô phục vụ công tác chung các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường.

Sau khi xem xét ý kiến của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký văn bản chấp thuận bổ sung kinh phí cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường mua sắm ô tô công vụ.

Định mức chung của hầu hết ở cấp chính quyền phường, xã được mua ô tô từ 900 - 950 triệu đồng.

Cụ thể, tổng số tiền phân bổ là hơn 110 tỉ đồng, từ nguồn thưởng tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 cho các địa phương theo quyết định của Thủ tướng.

Theo văn bản sẽ phân bổ hơn 74 tỉ đồng cho UBND 79 xã, phường trên địa bàn mua sắm ô tô phục vụ công tác chung còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức.

Phân bổ hơn 10 tỉ đồng cho UBND 11 xã, phường mua sắm ô tô công vụ thay thế các xe có thời gian sử dụng trên 20 năm.

Dự kiến phân bổ hơn 25 tỉ đồng cho 11 sở, ban, ngành cấp tỉnh mua sắm ô tô còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính giải quyết kinh phí nêu trên cho các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường theo quy định; yêu cầu đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành.