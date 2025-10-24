HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đồng Nai phân bổ hơn 110 tỉ đồng để mua ô tô công vụ

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Đồng Nai chi hơn 110 tỉ đồng mua ô tô công vụ với định mức chung của hầu hết ở cấp chính quyền phường, xã được mua ô tô từ 900 - 950 triệu đồng

Ngày 24-10, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản về kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm ô tô phục vụ công tác chung các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường.

Sau khi xem xét ý kiến của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký văn bản chấp thuận bổ sung kinh phí cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường mua sắm ô tô công vụ.

- Ảnh 1.

Định mức chung của hầu hết ở cấp chính quyền phường, xã được mua ô tô từ 900 - 950 triệu đồng.

Cụ thể, tổng số tiền phân bổ là hơn 110 tỉ đồng, từ nguồn thưởng tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 cho các địa phương theo quyết định của Thủ tướng.

Định mức chung của hầu hết ở cấp chính quyền phường, xã được mua ô tô từ 900 - 950 triệu đồng.

Theo văn bản sẽ phân bổ hơn 74 tỉ đồng cho UBND 79 xã, phường trên địa bàn mua sắm ô tô phục vụ công tác chung còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức.

Phân bổ hơn 10 tỉ đồng cho UBND 11 xã, phường mua sắm ô tô công vụ thay thế các xe có thời gian sử dụng trên 20 năm.

Dự kiến phân bổ hơn 25 tỉ đồng cho 11 sở, ban, ngành cấp tỉnh mua sắm ô tô còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính giải quyết kinh phí nêu trên cho các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường theo quy định; yêu cầu đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Tin liên quan

Đề xuất Trưởng ban Đảng, Bộ trưởng sử dụng xe công vụ giá tối đa 1,55 tỉ - 1,6 tỉ đồng

Đề xuất Trưởng ban Đảng, Bộ trưởng sử dụng xe công vụ giá tối đa 1,55 tỉ - 1,6 tỉ đồng

(NLĐO)- Về đề xuất nâng giá mua ôtô công, Bộ Tài chính cho biết mức giá hiện hành được duy trì từ năm 2010 đến nay, thấp hơn so với thị trường nên việc điều chỉnh là cần thiết.

Công an, quân đội kiểm tra xe công vụ, xe cứu thương, xe "luồng xanh" ở Hà Nội

(NLĐO)- Thường trực Thành ủy Hà Nội giao lực lượng công an, quân đội kiểm tra các phương tiện gồm cả xe công vụ, xe cứu thương, xe luồng xanh để xử lý các trường hợp vi phạm.

Bị CSGT truy đuổi, tài xế ép xe công vụ tìm mọi cách tẩu thoát

(NLĐO) - Bị CSGT yêu cầu dừng xe vì vi phạm giao thông, nam thanh niên điều khiển ô tô bỏ chạy vào công ty, rồi leo lên tầng cao nhảy xuống mái nhà bên dưới

