Thời sự

Đồng Nai phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh vì thiếu quyết liệt trong 2 dự án trọng điểm quốc gia

Ngày 10-9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký văn bản liên quan tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và đường Vành đai 3 - TP HCM.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh do thiếu quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Thành phần 1 thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án Thành phần 3 thuộc dự án đường Vành đai 3 - TP HCM.

Đồng Nai phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh- Ảnh 1.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện nghiêm những nội dung đã được UBND tỉnh yêu cầu về công tác thi công các dự án trên. Cùng với đó có báo cáo về kết quả xử lý gửi về Sở Xây dựng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung chỉ đạo xử lý những kiến nghị của nhà thầu về thay đổi thiết kế, phát sinh khối lượng thi công tại các dự án này.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã Bình An, Phước An khẩn trương xử lý dứt điểm những tồn tại về mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật tại dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; bàn giao mặt bằng di dời các trụ điện cao thế của dự án đường Vành đai 3 - TP HCM.

Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, xử lý kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về phân khai vật liệu đá xây dựng còn thiếu khoảng 160.000 m3 cho dự án Thành phần 3 thuộc dự án đường Vành đai 3 - TP HCM. Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện việc kiểm tra hàng tuần công tác thi công của 2 dự án nói trên, đặc biệt là các gói thầu chậm tiến độ.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có báo cáo về tình hình triển khai thi công dự án Thành phần 1 thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án Thành phần 3 thuộc dự án đường Vành đai 3 - TP HCM đều không đạt tiến độ đề ra.


Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ khảo sát dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Thủ tướng Chính phủ khảo sát dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

(NLĐO)- Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành 76% giá trị hợp đồng, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật trước ngày 30-4 .

Nhà thầu cam kết thông xe kỹ thuật cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu vào 30-4-2025

(NLĐO)- Tỉ lệ bàn giao mặt bằng để thi công dự án thành phần 3 tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu tại Bà Rịa- Vũng Tàu đã đạt 99,44%, đơn vị thi công cam kết đến ngày 30-4-2025 sẽ thông xe kỹ thuật

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đội chi phí hàng ngàn tỉ đồng

(NLĐO) - Theo Bộ Giao thông Vận tải, báo cáo của các địa phương cho thấy chi phí giải phóng mặt bằng ở các dự án thành phần của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng khoảng 3.674 tỉ đồng so với mức đã được phê duyệt.

ban quản lý dự án chậm tiến độ cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu tỉnh đồng nai dự án chậm tiến độ đầu tư xây dựng
