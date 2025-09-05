Lộ trình di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp khi thi công nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Lộ trình di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp khi thi công nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Uyên Châu

(NLĐO)-Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã lên phương án di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp khi thi công nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 5-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng của tỉnh về việc thực hiện phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ lao lắp dầm nhịp số 2 cầu vượt đường Võ Nguyên Giáp, thuộc khu vực thi công nút giao giữa tuyến đường này với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (phường Phước Tân).

Lộ trình di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp khi thi công nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 1.

Nút giao cao tốc và đường Võ Nguyên Giáp đang tăng tốc thi công

Theo đó, việc điều tiết, phân luồng giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp để phục vụ thi công hạng mục trên sẽ được thực hiện vào 2 buổi gồm: từ 22 giờ ngày 5-9 đến 5 giờ ngày 6-9; từ 22 giờ ngày 6-9 đến 5 giờ ngày 7-9.

Trong thời gian điều tiết, phân luồng phục vụ thi công, các phương tiện lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng về TP HCM tới phạm vi công trình (Km1861+138 theo lý trình đường Võ Nguyên Giáp) phân luồng vào nhánh GT1 (bề rộng mặt đường 11m) để đi vòng qua phạm vi thi công và kết nối với đường Võ Nguyên Giáp, di chuyển về hướng TP HCM theo lộ trình.

Với các phương tiện lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp về hướng huyện Trảng Bom cũ, tới phạm vi công trình (Km1862+010 theo lý trình đường Võ Nguyên Giáp) rẽ trái vào đường GT1, đi vòng qua phạm vi thi công và kết nối vào đường Võ Nguyên Giáp để di chuyển về hướng huyện Trảng Bom cũ theo lộ trình.

Hạng mục nút giao giữa đường Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc Dự án thành phần 1, Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là một trong những nút giao lớn, thi công phức tạp. Hiện nay, hạng mục nút giao này đã thi công hoàn thành 65% khối lượng, hoàn thành các trụ cầu vượt và đảm bảo lao lắp dầm.

Tin liên quan

Phân luồng giao thông tạm thời trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Phân luồng giao thông tạm thời trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

NLĐO) - Kể từ ngày 6-12, VEC thông báo phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn Km239+800-Km242+900)

Phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn còn nhiều bất cập

(NLĐO) - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, chỉ ra những bất cập của việc phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn sau một thời gian triển khai

Phân luồng giao thông, hạn chế kẹt xe dịp Tết

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và phân luồng giao thông để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán

đường Võ Nguyên Giáp tỉnh đồng nai phân luồng giao thông cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu đầu tư xây dựng đường cao tốc phương tiện lưu thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo