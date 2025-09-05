Lộ trình di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp khi thi công nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 5-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng của tỉnh về việc thực hiện phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ lao lắp dầm nhịp số 2 cầu vượt đường Võ Nguyên Giáp, thuộc khu vực thi công nút giao giữa tuyến đường này với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (phường Phước Tân).

Nút giao cao tốc và đường Võ Nguyên Giáp đang tăng tốc thi công

Theo đó, việc điều tiết, phân luồng giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp để phục vụ thi công hạng mục trên sẽ được thực hiện vào 2 buổi gồm: từ 22 giờ ngày 5-9 đến 5 giờ ngày 6-9; từ 22 giờ ngày 6-9 đến 5 giờ ngày 7-9.

Trong thời gian điều tiết, phân luồng phục vụ thi công, các phương tiện lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng về TP HCM tới phạm vi công trình (Km1861+138 theo lý trình đường Võ Nguyên Giáp) phân luồng vào nhánh GT1 (bề rộng mặt đường 11m) để đi vòng qua phạm vi thi công và kết nối với đường Võ Nguyên Giáp, di chuyển về hướng TP HCM theo lộ trình.

Với các phương tiện lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp về hướng huyện Trảng Bom cũ, tới phạm vi công trình (Km1862+010 theo lý trình đường Võ Nguyên Giáp) rẽ trái vào đường GT1, đi vòng qua phạm vi thi công và kết nối vào đường Võ Nguyên Giáp để di chuyển về hướng huyện Trảng Bom cũ theo lộ trình.

Hạng mục nút giao giữa đường Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc Dự án thành phần 1, Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là một trong những nút giao lớn, thi công phức tạp. Hiện nay, hạng mục nút giao này đã thi công hoàn thành 65% khối lượng, hoàn thành các trụ cầu vượt và đảm bảo lao lắp dầm.