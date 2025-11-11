HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Nhiều dự án ở Đồng Nai được gỡ vướng

Tin-ảnh: N.Tuấn

Trên địa bàn tỉnh vẫn còn 150 dự án tồn tại khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Tính đến cuối tháng 10-2025, có thêm 10 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, 10 dự án gồm có 1 dự án do Ban Quản lý dự án khu vực 2 làm chủ đầu tư; 4 dự án do Ban Quản lý dự án khu vực 3 làm chủ đầu tư; 1 dự án do Ban Quản lý dự án khu vực 4 làm chủ đầu tư; 1 dự án do Ban Quản lý dự án khu vực 11 làm chủ đầu tư và 3 dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư.

Nhiều dự án ở Đồng Nai được gỡ vướng - Ảnh 1.

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 đã được tháo gỡ các vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Sở Tài chính đánh giá, sau khi các dự án đã được tháo gỡ, không còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh cũng có biến chuyển trong công tác vận động người dân đồng thuận và đang thực hiện những bước tiếp theo quy định trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thống kê hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 150 dự án tồn tại khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa xử lý triệt để, chưa bàn giao 100% mặt bằng để thực hiện dự án. Các dự án này đang được các ngành chức năng tập trung tháo gỡ vướng mắc. Trong số 150 dự án này, có 49 dự án người dân chưa đồng thuận thực hiện; còn lại đa phần là các dự án mà UBND cấp xã đang trong quá trình thực hiện những công tác như: Xác định giá đất, phê duyệt phương án bồi thường và xử lý các vướng mắc khác về nguồn gốc đất.

Thủy điện lớn nhất miền Nam mở cửa xả tràn thứ 4, nguy cơ ngập hạ du sông Đồng Nai

Thủy điện lớn nhất miền Nam mở cửa xả tràn thứ 4, nguy cơ ngập hạ du sông Đồng Nai

(NLĐO)-Lưu lượng nước đổ về lớn, thủy điện Trị An vừa mở thêm cửa xả lũ thứ 4 qua đập tràn để điều tiết hồ chứa

Quyết định quan trọng về cầu Cát Lái, Phú Mỹ 2 nối Đồng Nai và TP HCM

(NLĐO)-HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua các nghị quyết giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng cầu Cát Lái, Phú Mỹ 2 và cầu Long Hưng

Đồng Nai tiếp tục ra "tối hậu thư" liên quan đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

(NLĐO)-Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ cao tốc

giải phóng mặt bằng đầu tư công tỉnh đồng nai vốn đầu tư Ban Quản lý
