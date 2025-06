Đồng Nai thuê xe đưa 1.400 cán bộ, công chức từ Bình Phước qua làm việc

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có kế hoạch tổ chức tuyến xe vận chuyển đưa, đón cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ Bình Phước về Đồng Nai làm việc.

Theo đó, tổ chức tuyến xe đưa, đón cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai bằng loại xe 30, 40 chỗ ngồi tùy tình hình thực tế. Cự ly di chuyển khoảng 90 km trong khoảng thời gian 2 giờ. Tần suất đưa đón 2 chuyến/1 tuần, sáng thứ 2 đón từ Bình Phước xuống Đồng Nai và chiều thứ 6 đưa từ Đồng Nai về Bình Phước.

Số lượng xe chạy dự kiến 32 xe khách phục vụ đưa đón khoảng 1.400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, sở ngành từ Bình Phước qua Đồng Nai làm việc. Tổng kinh phí thuê xe khoảng 8,6 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước trong thời gian 6 tháng.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan bố trí phương tiện thực hiện đưa, đón; tổ chức kiểm tra phương tiện, thông báo cụ thể danh sách xe, thời gian xe chạy, địa điểm đưa đón, cử công chức làm đầu mối để liên lạc, điều hành... thông báo cho các sở, ban, ngành biết để phối hợp thực hiện.

Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước rà soát, điều chỉnh phương án, tần suất hoạt động các tuyến vận tải khách cố định, bổ sung những tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đi lại giữa hai địa phương.

Các sở, ban, ngành, đơn vị sau sáp nhập tổng hợp nhu cầu đăng ký đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gửi Sở Nội vụ và Sở Xây dựng để tổng hợp, bố trí phương tiện. Trường hợp có sự biến động, tăng hoặc giảm nhu cầu đi xe đưa đón thì Sở Xây dựng rà soát, bố trí phương tiện phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính thực hiện thanh quyết toán tiền trực tiếp cho các doanh nghiệp vận tải thực hiện vận chuyển đưa, đón cán bộ, công chức, viên chức theo sở, ban, ngành.

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, công an các địa phương hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự cho những phương tiện tham gia đưa, đón cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ Bình Phước sang Đồng Nai làm việc.