Ngày 15-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945-19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).

Tham dự có Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng A04, Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh…

Tại Đồng Nai và Bình Phước, cách đây 80 năm, ngày 23-8-1945, ở căn nhà số 2 dãy phố Sáu Sử, lực lượng Quốc gia tự vệ Cuộc tỉnh Biên Hòa, tiền thân của Công an Đồng Nai ngày nay, được thành lập; ngày 26-8-1945, lực lượng Quốc gia tự vệ Cuộc Thủ Dầu Một, Hớn Quản cũng được thành lập.

Kể từ đây, trên mảnh đất Đồng Nai, Bình Phước giàu truyền thống cách mạng, lực lượng Công an được hình thành, không ngừng phát triển và trưởng thành, gắn liền với những dấu son lịch sử của cách mạng tỉnh nhà.

Phát biểu diễn văn ôn lại truyền thống, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh 80 năm chiến đấu vì sự trường tồn của dân tộc, vì sự bình yên, phát triển của quê hương, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã ngã xuống và nhiều người đã cống hiến một phần thân thể cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ghi nhận cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Quân công hạng nhì - ba; 1 Huân chương Lao động hạng nhì... 10 tập thể và 6 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định những chiến công, thành tích đã đạt được của lực lượng Công an tỉnh góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh để mỗi người dân Đồng Nai cảm nhận được sự bình yên trên từng con đường, khối phố, khu dân cư.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đề nghị từng lãnh đạo, chỉ huy phải tiên phong, hạt nhân tiêu biểu trong đoàn kết; mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng Công an tỉnh phải luôn nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; không ngừng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, thống nhất ý chí và hành động.

