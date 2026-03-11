HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đồng Nai triển khai phòng ngừa buôn lậu và vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới

Uyên Châu

(NLĐO)-Đồng Nai yêu cầu chủ động nắm bắt và có phương án phòng ngừa, theo dõi, kiểm tra các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới

Ngày 11-3, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Nai có văn bản về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

- Ảnh 1.

Một trạm xăng dầu ở Đồng Nai hoạt động ổn định, bình thường (ảnh minh hoạ)

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, khí gas, góp phần ổn định thị trường trên địa bàn, Sở Công Thương - Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Nai đề nghị các thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG (khí gas) trên địa bàn.

Kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng hoặc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xăng dầu, LPG.

Song song đó, tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến cung cầu, chênh lệch giá bán xăng dầu thị trường Việt Nam với các tỉnh giáp biên có chung đường biên giới để chủ động nắm bắt và có phương án phòng ngừa, theo dõi, kiểm tra các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Thường xuyên tuyên truyền người dân và doanh nghiệp cần đồng thuận với chủ trương điều hành xăng dầu của nhà nước; không hoang mang, không mua tích trữ gây mất cân đối cung cầu cục bộ.

Ban Chỉ đạo 389 yêu cầu tuyệt đối không lợi dụng tình hình để đầu cơ, tích trữ xăng dầu trái phép. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt, ảnh hưởng đến cộng đồng.

Ban Chỉ đạo 389 đề nghị Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát, nắm bắt diễn biến tình hình thị trường, cung - cầu, giá bán xăng dầu, LPG tại các cửa hàng bán lẻ.

Chủ động kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật như: tạo khan hiếm hàng hóa, gián đoạn nguồn cung; găm hàng, tăng giá bất hợp lý, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc các hành vi vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG.

Sở Công Thương đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi sát tình hình hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cũng đã thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin là 0251.3822216 (Phòng Quản lý thương mại). Mục đích nhằm nắm bắt và kịp thời chỉ đạo các thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan hoạt động kinh doanh xăng dầu như: tình trạng tạm ngừng bán hàng, giảm thời gian bán hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc các vấn đề phát sinh.


tỉnh đồng nai đường dây nóng diễn biến phức tạp biên giới vận chuyển trái phép kinh doanh xăng dầu
