Bạn đọc

Đồng Nai lập đường dây nóng phản ánh về xăng dầu, yêu cầu không găm hàng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Người dân phát hiện cửa hàng xăng dầu găm hàng, ngừng bán không có lý do chính đáng hãy gọi tới quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai để phản ánh.

Ngày 9-3, Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai đã công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp về các cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu găm hàng, bán cầm chừng hoặc ngừng bán không có lý do chính đáng.

Đồng Nai lập đường dây nóng phản ánh về xăng dầu, yêu cầu không găm hàng - Ảnh 1.

Một điểm bán xăng dầu ổn định, bình thường (ảnh minh họa)

Trên toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 800 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Người dân và doanh nghiệp có thể phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai qua các số điện thoại đường dây nóng:

Ông Nguyễn Văn Phúc, Chi cục trưởng: 0978.033.990

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chi cục trưởng: 0971.533.131

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Phó Chi cục trưởng: 0916.161.639

Ông Phan Tiến Cường, Phó Chi cục trưởng: 0989.850.750

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh; bán đúng giá niêm yết, đảm bảo đầy đủ số lượng và chất lượng xăng dầu cho người tiêu dùng.

Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu được yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, bán đầy đủ số lượng và chất lượng xăng dầu cho người tiêu dùng; không tự ý tăng giá hoặc bán không đúng giá niêm yết.

Đồng Nai lập đường dây nóng phản ánh về xăng dầu, yêu cầu không găm hàng - Ảnh 2.

Số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh khi phát hiện cửa hàng xăng dầu ngừng bán, găm hàng không có lý do chính đáng

Song song đó, các cửa hàng phải mở cửa bán hàng đúng thời gian đã đăng ký với Sở Công Thương. Trường hợp ngừng bán phải có lý do chính đáng hoặc được cơ quan quản lý chấp thuận. Đặc biệt, các đơn vị không được đầu cơ găm hàng, không bán nhỏ giọt, cầm chừng gây khan hiếm nguồn cung.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các cửa hàng không vận chuyển, buôn bán xăng dầu nhập lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc hoặc không đảm bảo chất lượng.

