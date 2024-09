Đồng Nai triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020-2025).

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chúc mừng đại tá Nguyễn Hồng Phong

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao quyết định của Ban Bí thư cho đại tá Nguyễn Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại tá Nguyễn Hồng Phong hứa sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tin tưởng quyết định chỉ định đại tá Nguyễn Hồng Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn. Đồng thời tin tưởng đồng chí Nguyễn Hồng Phong sẽ cùng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.



Đại tá Nguyễn Hồng Phong (45 tuổi, quê quán ở tỉnh Phú Thọ), từng kinh qua vị trí công tác ở Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 21-6-2024, đại tá Nguyễn Hồng Phong được điều động đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.