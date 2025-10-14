Đồng Nai xây hàng loạt khu tái định cư

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh xác định 2 nhiệm vụ đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đa dạng, đồng bộ, hiện đại và thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghệ, hạ tầng số, hạ tầng xã hội.

Tổng kinh phí đầu tư hơn 10.300 tỉ đồng

Hàng loạt công trình trọng điểm đã và đang triển khai như đường Vành đai 3 - TP HCM, các tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Gia Nghĩa - Chơn Thành. Sắp tới, làn sóng đầu tư cho hạ tầng sẽ được tiếp nối mạnh mẽ với các dự án như đường Vành đai 4 - TP HCM, cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến phường Trấn Biên và sân bay Long Thành.

Thi công hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định cư Thống Nhất - Tân Mai

Năm 2025, tỉnh Đồng Nai xác định là năm hạ tầng giao thông. Những năm tiếp theo, việc đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cũng là nhiệm vụ hàng đầu mà tỉnh đặt ra.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà, để thực hiện các dự án, tỉnh cần triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Với hàng loạt dự án đã và sẽ được triển khai trong thời gian tới, nhu cầu về đất tái định cư (TĐC) để bố trí cho các hộ dân có đất bị thu hồi trên địa bàn tỉnh là rất lớn.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh việc xây dựng sớm các khu TĐC đóng vai trò quyết định đối với tiến độ triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện những dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, giai đoạn từ nay đến năm 2030, tỉnh sẽ triển khai 89 dự án xây dựng khu TĐC. Trong đó, năm 2025, tỉnh sẽ triển khai 13 dự án, hiện đã có 6 khu TĐC khởi công. Năm 2026, dự kiến khởi công thêm 30 khu TĐC; giai đoạn 2027-2028 sẽ xây dựng 24 khu và từ năm 2029-2030 tiếp tục triển khai 22 khu còn lại. Tỉnh Đồng Nai ước tính tổng kinh phí đầu tư cho 89 khu TĐC này là hơn 10.300 tỉ đồng, được tính toán dựa trên suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp do Bộ Xây dựng công bố năm 2025.

Để người dân an cư lạc nghiệp

Tại xã Long Thành (nơi có dự án trọng điểm quốc gia sân bay Long Thành sẽ đưa vào khai thác thương mại từ nửa đầu năm 2026), hiện đã và đang có hàng loạt dự án phục vụ khai thác sân bay Long Thành và các dự án giao thông kết nối với sân bay được triển khai. Theo UBND xã Long Thành, giai đoạn 2026-2030, xã cần hơn 1.200 lô đất TĐC để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Nhiều địa phương khác như Trấn Biên, Biên Hòa, Trảng Bom, Xuân Lộc, Nhơn Trạch cũng có nhu cầu lên tới hàng ngàn lô đất TĐC.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, tổng nhu cầu TĐC của các địa phương, đơn vị trong tỉnh khi triển khai thực hiện những dự án trong giai đoạn từ năm 2026-2030 là hơn 47.000 lô đất TĐC (dự kiến mỗi lô đất TĐC có diện tích trung bình 100 m2 và diện tích đất ở chiếm trung bình khoảng 45% cơ cấu sử dụng đất các khu TĐC, khu đô thị).

Ông Hồ Văn Hà cho biết mỗi khu TĐC sẽ được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, bảo đảm người dân khi di dời có nơi ở mới tốt hơn hoặc tương đương nơi ở cũ.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu số lượng lô đất TĐC phải lớn hơn hoặc bằng tổng số hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai các dự án. Đây là điều kiện quan trọng để người dân an cư lạc nghiệp, đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển hạ tầng và đô thị của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu người đứng đầu các địa phương cấp xã phải chủ động rà soát và phối hợp với những chủ đầu tư, không để thiếu đất TĐC cho người dân khi thực hiện dự án tại địa phương và định hướng các vị trí có thể bố trí xây dựng các khu TĐC nhằm bổ sung nguồn cung cấp suất TĐC.

"Các chủ đầu tư được giao triển khai thực hiện xây dựng khu TĐC cần có giải pháp rút ngắn tiến độ thực hiện và chất lượng dự án nhằm bảo đảm không để chậm trễ tiến độ dẫn đến những địa phương liên quan bị động trong công tác bố trí TĐC cho người dân. Những dự án đăng ký cần cụ thể thời gian khởi công, thời gian hoàn thành, nguồn vốn thực hiện, số lượng và hình thức TĐC" - ông Hồ Văn Hà nhấn mạnh.

Huy động các nguồn vốn thực hiện Về nguồn vốn dự kiến, UBND tỉnh Đồng Nai xác định là nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác. Lãnh đạo tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu bố trí vốn đầu tư công với các dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp tỉnh. Về tiến độ các dự án, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn thủ tục, trình tự cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng những khu TĐC bằng nguồn vốn khác. Cuối tháng 11 hằng năm, sở báo cáo tỉnh về tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc về các dự án TĐC.



