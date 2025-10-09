Phương án bồi thường, tái định cư dự án cầu Mã Đà đã được phê duyệt

Ngày 9-10, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cầu Mã Đà.

Theo đó, để xây dựng cầu Mã Đà, UBND tỉnh Đồng Nai giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp cùng các đơn vị thu hồi gần 2 ha đất thuộc địa bàn xã Trị An và Tân Lợi (Đồng Nai). Tổng tiền chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 3,8 tỉ đồng.

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đầu tư xây dựng cầu Mã Đà có tổng mức đầu tư gần 3,8 tỉ đồng

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai, số tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện Dự án cầu Mã Đà không nhiều. Nguyên nhân do diện tích cần thu hồi ít, đất trong phạm vi dự án hầu hết là đất công, đất rừng, chỉ có vài ba hộ bị ảnh hưởng khi triển khai dự án, không có hộ phải bố trí tái định cư.

Dự án cầu Mã Đà có điểm đầu kết nối với tuyến ĐT753 thuộc địa phận tỉnh Bình Phước (cũ), nay là xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối nằm trên đường mòn trong Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, thuộc xã Trị An, tỉnh Đồng Nai.

Cầu Mã Đà dài hơn 580 m, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80 km/h. Phần đường dẫn 2 đầu cầu có quy mô tương ứng với cầu cùng dải phân cách, lề đất hai bên đường.

Tháng 8 vừa qua, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức động thổ Dự án Xây dựng cầu Mã Đà.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 130 tỉ đồng. Việc đầu tư xây dựng cầu Mã Đà nhằm mục tiêu hình thành tuyến kết nối giao thông nội tỉnh Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai và Bình Phước cũ), tạo nên hệ thống giao thông thông suốt trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, hình thành trục giao thông liên vùng kết nối các tỉnh Tây Nguyên đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, đẩy mạnh phát triển hạ tầng logistics liên tỉnh, các khu công nghiệp… thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiện tỉnh Đồng Nai đang xúc tiến triển khai thực hiện Dự án tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 - TP HCM qua đường tỉnh ĐT753, cầu Mã Đà; tuyến nối cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 - TP HCM.