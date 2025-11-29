HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Đông Nam Á mưa lũ nhiều, vì sao?

Hoàng Phương

Theo các chuyên gia, nguyên nhân là sự kết hợp giữa các hệ thống thời tiết và tác động gia tăng của biến đổi khí hậu

Phần lớn khu vực Đông Nam Á trong vài tuần qua đã hứng chịu mùa mưa khắc nghiệt với chuỗi lũ lụt và bão kéo dài từ vịnh Thái Lan đến Thái Bình Dương. Các chuyên gia nói với đài Channel NewsAsia (Singapore) rằng nguyên nhân là sự kết hợp giữa các hệ thống thời tiết và tác động gia tăng của biến đổi khí hậu.

Hai hiện tượng khí hậu La Nina và dao động chênh lệch nhiệt độ mặt nước biển giữa phía Tây và phía Đông Ấn Độ Dương (IOD) hiếm khi xảy ra, đồng thời nhưng đã kết hợp lại khiến nhiều khu vực trong vùng trở thành "cỗ máy tạo ẩm". Theo ông Fredolin Tangang, nhà khoa học khí hậu và là giáo sư danh dự tại ĐH Quốc gia Malaysia, độ ẩm chính là "nhiên liệu cho mưa cực đoan".

Ngoài ra, sự nóng lên toàn cầu cũng góp phần làm bão trở nên mạnh hơn. Năm ngoái là năm nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn khoảng 1,55°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO). Không khí ấm lên giữ nhiều hơi ẩm hơn, dẫn tới mưa lớn và kéo dài hơn.

La Nina được dự báo sẽ kéo dài đến đầu năm 2026 và nguy cơ mưa bất thường có thể tiếp diễn tới đầu năm mới. Theo các chuyên gia, triển vọng dài hạn của khu vực vẫn đáng lo ngại do biến đổi khí hậu. Những hiện tượng thời tiết và thảm họa từng rất hiếm gặp giờ đây xảy ra thường xuyên. Bão dù có thể không tăng về số lượng trong những năm tới nhưng đang trở nên mạnh hơn. Lượng mưa được dự báo sẽ thất thường hơn và các trận mưa cực đoan sẽ xảy ra thường xuyên hơn.

Đông Nam Á mưa lũ nhiều, vì sao? - Ảnh 1.

Nhà cửa bị hư hại sau trận lụt xảy ra ở huyện Malalak, tỉnh Tây Sumatra - Indonesia hôm 27-11.Ảnh: AP

Sự hình thành của bão Senyar trên eo biển Malacca mới đây được Cơ quan khí tượng Indonesia mô tả là "hiếm gặp". Chuyên gia Andri Ramdhani từ cơ quan này giải thích rằng do vị trí của Indonesia gần xích đạo nên về lý thuyết ít khi hình thành bão hoặc bị bão đi qua. Bão Senyar đã đổ bộ vào đảo Sumatra - Indonesia vào rạng sáng 26-11. Cũng tại hòn đảo này, ít nhất 84 người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất kể từ đầu tuần đến giờ.

Còn tại Malaysia, cơ quan khí tượng hôm 28-11 cảnh báo về nguy cơ mưa to gió lớn và biển động tại một số khu vực sau khi bão Senyar đổ bộ vào khu vực ven biển giữa 2 bang Selangor và Negeri Sembilan vào nửa đêm 27-11. Lũ lụt đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và gần 27.000 người đi sơ tán khắp nước, trong đó bang Kelantan là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan hôm 28-11 cho biết lũ lụt đã khiến 87 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 3,5 triệu người tại 8 tỉnh phía Nam.

Tại Nam Á, thời tiết khắc nghiệt đã hoành hành ở Sri Lanka từ tuần rồi và tình hình trở nên tồi tệ hơn hôm 27-11 khi mưa lớn làm ngập nhà cửa, cánh đồng và đường sá, đồng thời gây ra lở đất khắp nước. Đến ngày 28-11, Chính phủ Sri Lanka đã cho đóng cửa các cơ quan nhà nước và trường học sau khi số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất tăng lên 56 người. Động thái này diễn ra sau khi bão Ditwah đổ bộ vào bờ biển phía Đông Sri Lanka vào sáng sớm cùng ngày và để lại cảnh tượng tàn phá trên đường đi.

Trước ảnh hưởng của bão Ditwah, Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) hôm 28-11 phát cảnh báo mưa to kèm giông sét cho các bang Tamil Nadu, Rayalaseema, Andhra Pradesh và Kerala do ảnh hưởng của bão Ditwah. Bão này dự kiến đổ bộ vào Ấn Độ ngày 30-11. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo