Ngày 30-10, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết đã thống kê số lượng ghế đá bị kẻ gian dùng sơn in logo và dòng chữ quảng cáo một website cá cược trực tuyến.



Theo đó, có 99 chiếc ghế tại công viên Lê Lợi-Trần Hưng Đạo và công viên Bãi Trước (phường 1, TP Vũng Tàu) bị in nội dung "F8…. Thử ngay vận may sẽ đến".

Số ghế đá này sau đó đã được các lực lượng dọn rửa sạch sẽ. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an cũng đã tiến hành điều tra, truy tìm kẻ gian.

Các lực lượng lau rửa số ghế đá bị kẻ gian sơn bẩn quảng cáo

CLIP: Hàng loạt ghế đá ở Vũng Tàu bị sơn quảng cáo cá cược

Lãnh đạo UBND phường 1 cho biết trích xuất từ hình ảnh camera an ninh cho thấy có 2 nam thanh niên đeo khẩu trang, chạy xe máy che biển số đã thực hiện hành vi sơn quảng cáo lên hàng chục ghế đá ở công viên vào rạng sáng 28-10.

Từ thông tin quảng cáo trên ghế, các lực lượng điều tra phát hiện đây là một website cá cược trực tuyến, không có trụ sở đăng ký tại Bà Rịa- Vũng Tàu.

Hàng ghế đá bị sơn logo kèm dòng chữ quảng cáo trang cá cược trực tuyến

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, sáng 28-10, người dân TP Vũng Tàu bức xúc trước việc hàng chục ghế đá tại các công viên bị kẻ gian dùng sơn đỏ in lên dòng chữ quảng cáo một website cá cược trực tuyến, nhìn rất nhem nhuốc và phản cảm.

Để người dân không nhìn thấy quảng cáo không hay, chính quyền địa phương huy động công an, dân quân, một số người dân cùng lau rửa hàng chữ trên ghế. Tuy vậy, do ghế bị in sơn đỏ nên các lực lượng phải rất vất vả để dọn rửa.