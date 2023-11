Công văn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký nêu rõ thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định về thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Không để xảy ra tình trạng vi phạm, gây tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự và các hậu quả, tác động tiêu cực khác.

CSGT Tây Ninh phát quà cho người dân trên đường về quê (Ảnh: Công an TP Tây Ninh)

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương và gương mẫu thực hiện quy định về không uống rượu, bia trong giờ làm việc, trong giờ hành chính và khi giao tiếp.

Thực hiện tốt văn minh công sở, văn hóa công vụ, chấp hành nghiêm Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giao thông đường bộ...

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy định về không uống rượu, bia trong giờ làm việc, bảo đảm an toàn giao thông theo quy định; xử lý và tham mưu xử lý kịp thời, nghiêm minh, triệt để các trường hợp vi phạm, những hành vi dung túng, bao che cho vi phạm; công khai kết quả xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo này, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.



Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Tây Ninh, trong 9 tháng của năm 2023, trên đường bộ xảy ra 109 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 45 người. So với cùng kỳ năm 2022 tăng 60 vụ (109/49), tăng 54 người chết (76/22), tăng 9 người bị thương (45/36).

Tình hình vi phạm quy định pháp luật về trật tư an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến, trong đó chủ yếu vẫn là vi phạm nồng độ cồn (chiếm tỷ lệ gần 40%).