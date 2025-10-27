Dòng người đổ về mua sắm hàng hóa ở hội chợ lớn nhất cả nước

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 được khai mạc tối 25-10 và chính thức mở cửa đón du khách Thủ đô và cả nước từ ngày 26-10 đến hết ngày 4-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).



Hàng chục ngàn người dân tới mua sắm ở Hội chợ Mùa Thu

Trong ngày đầu tiên mở cửa đón khách 26-10, dòng người đổ về nối dài săn hàng hóa ưu đãi giảm giá tới 80%, săn tour ưu đãi, nhận quà tặng hấp dẫn và khám phá những hành trình du lịch hấp dẫn.

Hội chợ Mùa Thu bùng nổ mua sắm, giảm giá

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu Mù Cang Chải, Lào Cai, cho biết: Chưa thống kê được lượng khách hàng đến gian hàng là bao nhiêu trong buổi sáng đầu tiên diễn ra Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025, chỉ biết là rất đông, ngoài dự đoán của doanh nghiệp.

"Hiện doanh nghiệp đã tiêu thụ hết mấy tạ hàng và đang chuyển thêm đến để tiêu thụ vào những ngày tiếp theo" - ông Hoàng Anh thông tin.

Bà Nguyễn Thị Thơ, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội, chia sẻ: "Ngày cuối tuần, nghe thông tin về Hội chợ Mùa Thu nên cả gia đình đến tham quan mua sắm. Tôi ưu tiên chọn các sản phẩm xanh, sạch, an toàn cho gia đình".

Nhiều người xếp hàng săn tour ưu đãi, nhận quà tặng hấp dẫn và khám phá những hành trình du lịch hấp dẫn.

Theo bà Vũ Bích Huệ, Trưởng phòng Marketing Công ty Flamingo Redtour, doanh nghiệp này mang đến các ưu đãi như miễn phí hỗ trợ tư vấn và hoàn thiện thủ tục visa nhập cảnh khi du lịch châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc; giảm tới 30% các kỳ nghỉ, tặng voucher du lịch trị giá 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

Trong khi đó, Vietravel mang đến hội chợ 1.000 e-voucher giảm giá trực tuyến, trực tiếp trị giá lên đến 1 triệu đồng dành cho khách hàng đăng ký tour trong thời gian diễn ra hội chợ….

Các gian hàng đông đúc khách tới tham quan mua sắm và trải nghiệm

Người dân vừa trải nghiệm mua sắm vừa thưởng thức các tiết mục văn hóa nghệ thuật của địa phương

Các sản phẩm của địa phương thu hút người xem

Tour trải nghiệm thực tế ảo

Khách hàng may mắn nhận được voucher du lịch ưu đãi



