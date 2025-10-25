Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội chợ Mùa Thu năm 2025 đạt được "6 nhất"





Tối 25-10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025. Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025, Thủ tướng nhấn mạnh: Trong không khí tươi đẹp, lắng đọng của mùa thu Hà Nội - mùa của lịch sử, của đổi mới và khát vọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua "tăng tốc, bứt phá" để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.



Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 với chủ đề "Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh"

Tại thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi tham dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất. Đây là sự kiện kinh tế, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ ở quy mô quốc gia mà còn mang tầm quốc tế.

Hội chợ góp phần tôn vinh sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu, mang bản sắc và trí tuệ Việt Nam; kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đồng thời thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt hơn 8% và tiến tới 2 con số trong các năm tiếp theo.

Với chủ đề và thông điệp "Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh", Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay: Tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², gồm 5 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 gian hàng; khu văn hóa ẩm thực của 34 địa phương, chương trình nhạc hội, văn nghệ, trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật…

Hội chợ quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành trung ương; trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế; đồng thời thu hút đông đảo các đối tác, bạn bè quốc tế đến trưng bày sản phẩm, giao thương, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Thủ tướng đánh giá cao Hội chợ Mùa Thu năm 2025, dù được tổ chức lần đầu tiên, với thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, diện tích rộng, phải có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị nhưng đã đạt được "6 nhất": Quy mô lớn nhất; không gian hiện đại nhất; sản phẩm phong phú nhất; chất lượng cao nhất; hoạt động hấp dẫn nhất; chính sách ưu đãi tốt nhất.

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Mùa Thu năm 2025. Ảnh: VGP

Không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, Hội chợ Mùa Thu năm 2025 cũng là cơ hội thuận lợi để công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được kết hợp nhịp nhàng, hiệu quả; là nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối, hợp tác đầu tư được mở rộng, thương mại được thúc đẩy, tiêu dùng được khơi thông; là nơi không chỉ để trải nghiệm mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao mà còn để thưởng thức nền ẩm thực, văn hóa - nghệ thuật phong phú, sáng tạo, đặc sắc của Việt Nam.

"Với vị trí địa lý chiến lược và khát vọng đưa đất nước lên tầm cao mới, qua hội chợ này, chúng ta sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm triển lãm hàng đầu châu Á, là điểm đến cho các hội chợ thương mại quốc tế, để "phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột mới của tăng trưởng" như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh" - Thủ tướng kỳ vọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội chợ Mùa Thu năm 2025





Để Hội chợ Mùa Thu năm 2025 thật sự trở thành "điểm đến" giao thương, "điểm hẹn" giao lưu văn hóa - nghệ thuật, "điểm hội tụ" kết nối, trải nghiệm sống động với nhân dân và bạn bè quốc tế, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp, tiến tới tổ chức chuỗi hội chợ bốn mùa "Xuân - Hạ - Thu -Đông" thường niên và hội chợ quốc tế mùa thu hằng năm.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, nhất là các sản phẩm OCOP; tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại, đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 được tổ chức từ ngày 25-10 đến ngày 4-11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam.



