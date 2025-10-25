Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội chợ Mùa Thu năm 2025 đạt được "6 nhất"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội chợ Mùa Thu năm 2025 đạt được "6 nhất"

Thùy Linh

(NLĐO) - Với chủ đề và thông điệp "Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh", Hội chợ Mùa Thu năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay


Tối 25-10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025. 

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025, Thủ tướng nhấn mạnh: Trong không khí tươi đẹp, lắng đọng của mùa thu Hà Nội - mùa của lịch sử, của đổi mới và khát vọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua "tăng tốc, bứt phá" để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.


Thủ tướng Phạm Minh Chính khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 với chủ đề "Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh"

Tại thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi tham dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất. Đây là sự kiện kinh tế, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ ở quy mô quốc gia mà còn mang tầm quốc tế.

Hội chợ góp phần tôn vinh sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu, mang bản sắc và trí tuệ Việt Nam; kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đồng thời thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt hơn 8% và tiến tới 2 con số trong các năm tiếp theo. 

Với chủ đề và thông điệp "Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh", Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay: Tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², gồm 5 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 gian hàng; khu văn hóa ẩm thực của 34 địa phương, chương trình nhạc hội, văn nghệ, trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật…

Hội chợ quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành trung ương; trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế; đồng thời thu hút đông đảo các đối tác, bạn bè quốc tế đến trưng bày sản phẩm, giao thương, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Thủ tướng đánh giá cao Hội chợ Mùa Thu năm 2025, dù được tổ chức lần đầu tiên, với thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, diện tích rộng, phải có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị nhưng đã đạt được "6 nhất": Quy mô lớn nhất; không gian hiện đại nhất; sản phẩm phong phú nhất; chất lượng cao nhất; hoạt động hấp dẫn nhất; chính sách ưu đãi tốt nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Mùa Thu năm 2025. Ảnh: VGP

Không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, Hội chợ Mùa Thu năm 2025 cũng là cơ hội thuận lợi để công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được kết hợp nhịp nhàng, hiệu quả; là nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối, hợp tác đầu tư được mở rộng, thương mại được thúc đẩy, tiêu dùng được khơi thông; là nơi không chỉ để trải nghiệm mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao mà còn để thưởng thức nền ẩm thực, văn hóa - nghệ thuật phong phú, sáng tạo, đặc sắc của Việt Nam.

"Với vị trí địa lý chiến lược và khát vọng đưa đất nước lên tầm cao mới, qua hội chợ này, chúng ta sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm triển lãm hàng đầu châu Á, là điểm đến cho các hội chợ thương mại quốc tế, để "phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột mới của tăng trưởng" như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh" - Thủ tướng kỳ vọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Việt Nam - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội chợ Mùa Thu năm 2025


Để Hội chợ Mùa Thu năm 2025 thật sự trở thành "điểm đến" giao thương, "điểm hẹn" giao lưu văn hóa - nghệ thuật, "điểm hội tụ" kết nối, trải nghiệm sống động với nhân dân và bạn bè quốc tế, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp, tiến tới tổ chức chuỗi hội chợ bốn mùa "Xuân - Hạ - Thu -Đông" thường niên và hội chợ quốc tế mùa thu hằng năm.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, nhất là các sản phẩm OCOP; tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại, đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 được tổ chức từ ngày 25-10 đến ngày 4-11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam.


Tin liên quan

Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

(NLĐO)- Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Hà Nội chính thức khánh thành ngay 19-8, đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Hội chợ thủy sản sắp mở cửa, chiêu đãi món ngon hiếm có tại TP HCM

(NLĐO) – Khách tham quan đến hội chợ có cơ hội được thưởng thức miễn phí hàng loạt món ngon từ thủy hải sản đã chinh phục toàn cầu

thủ tướng phạm minh chính trung tâm triển lãm quốc gia hội chợ mùa Thu siêu hội chợ quốc gia hội chợ mùa thu 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo